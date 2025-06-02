Skandal sözler! ABD’li Senatör Gazze Yardım Filosu'nun vurulmasını istedi

Gazze’ye insani yardım taşımak için yola çıkan "Madleen" gemisi denize açılırken, siyonist çizgiye yakınlığıyla bilinen ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medyada yaptığı açıklamayla büyük tepki çekti. Graham, gemide bulunan Greta Thunberg ve beraberindeki aktivistleri hedef alarak "Umarım yüzme biliyorlardır!" ifadelerini kullandı.

Gazze’ye insani yardım taşıyan “Madleen” gemisi yola çıkarken, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’dan küstah ve tehditkar bir açıklama geldi. Graham, sosyal medya üzerinden "Umarım Greta ve arkadaşları yüzme biliyordur!" ifadelerini kullanarak, gemide bulunan sivil aktivistleri hedef aldı.

Sicilya’nın Katanya Limanı’ndan 1 Haziran’da hareket eden gemide, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, “Game of Thrones” dizisinde Davos Seaworth karakterini canlandıran İrlandalı oyuncu Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, Türk aktivist Yasemin Acar ve Filistin kökenli Amerikalı avukat Huwaida Arraf yer alıyor.

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LİAM CUNNİNGHAM: DOĞRUDAN SALDIRI OLABİLİR

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz devam ederken, gemide yer alan ünlü oyuncu Liam Cunningham yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, “Eğer bu tekneye bir şey olursa, bu bir çatışma değil, doğrudan bir saldırıdır” ifadeleriyle net bir uyarıda bulundu. Cunningham, sivil halkın ve uluslararası insan haklarının görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

ABLUKAYA KARŞI SİVİL DİRENİŞ

Gazze’nin ilk kadın balıkçısının adını taşıyan “Madleen”, Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından düzenlenen ikinci yardım girişiminin ana taşıyıcısı oldu. Mayıs ayında düzenlenen ilk yardım seferi, “Vicdan” adlı gemiye yönelik silahlı insansız hava aracı saldırısıyla yarım kalmış, saldırıdan İsrail sorumlu tutulmuştu.