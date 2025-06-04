Madleen’de tehlikeli drone gecesi! Türk aktivist o anları Turkiyegazetesi.com.tr’ye anlattı

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan “Madleen” gemisinde görev yapan Türk aktivist Şuayb Ordu, Akdeniz’de yaşanan gerilim dolu drone gecesini Turkiyegazetesi.com.tr’ye anlattı. Ordu, "Can yeleklerini giydik, saldırı ihtimaline karşı pozisyon aldık" diyerek, gemide yaşanan panik anlarını ve alınan önlemleri tüm açıklığıyla ortaya koydu.

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde bulunan Türk aktivist Şuayb Ordu, Turkiyegazetesi.com.tr’ye yaptığı özel açıklamada, 3 Haziran gecesi yaşanan gerilim dolu anları detaylarıyla anlattı.

Ordu'nun aktardığına göre, olay gece saatlerinde meydana geldi. Gemideki gece nöbetçisi, yaklaşık 20 dakika önce bir drone tespit etti. Bunun üzerine gemide alarm verildi, tüm mürettebat harekete geçti.

“Uzaktan, kuzeydoğu yönünden bir drone yaklaştı. Işıklarından tanıdık ama sesini duyamadık. Ne tür bir drone olduğunu bilmiyorduk, saldırı mı, gözlem mi anlayamadığımız için alarmı çaldık. Hemen can yeleklerimizi giydik.”

"BOMBA GELSEYDİ SUYA ATLAYACAKTIK"

Mürettebat, potansiyel bir saldırıya karşı görev pozisyonlarına geçti. Ordu, “Bomba gelirse suya atlamamız gerekebilir diye hazırlık yaptık.” dedi.

“15 dakika boyunca alarm pozisyonunda kaldık. Bağlantı kopabilir diye bazı arkadaşlar canlı yayına geçerek durumu dünyaya bildirdi.”

Şuayb Ordu, dronun askerî keşif aracı olabileceğini belirtti, ancak henüz kesin bir bilgi olmadığını da ekledi:

“Ne olduğunu hala bilmiyoruz. Sivil mi askerî mi, bilinmiyor. Kamerayla çekmek mümkün değildi. Belki arkadaşlar kaydetmiştir ama bilgim yok.”

Ordu, yaşanan olayın sadece gözetleme değil, ‘nabız yoklama’ amacıyla yapılmış olabileceğini de söyledi:

“Askerî bir hareketse, bizim tepkimizi ölçmeye çalışıyor olabilirler. Tavrımızı görmek istiyor olabilirler.”

Yaşanan bu olayın ardından gemi yeniden sakinleşti. Nöbetçiler görevine devam ederken, mürettebat istirahate çekildi.

NE OLMUŞTU?

Gazze’ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan “Madleen” gemisi, Akdeniz’de seyir halindeyken üçüncü gecesinde bir drone tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Mürettebattan Thiago Avila ve Yasemin Acar, video mesajlarla durumun ciddiyetini kamuoyuyla paylaştı.

Geminin önünde tespit edilen drone’un, önce İsrail’e ait olduğu öne sürüldü, ancak daha sonra Yunanistan’dan kalkan bir gözlem aracı olabileceği değerlendirildi. Fransız basınına göre mürettebat, drone’u göçmen gözetimi yapan Yunan birimlerine ait, saldırı amacı taşımayan bir araç olarak yorumladı.

Fransız siyasetçiler, aralarında Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan’ın da bulunduğu Madleen gemisine açık destek verdi. LFI lideri Jean-Luc Mélenchon ve Milletvekili Clémence Guetté, "Gemide AB vatandaşı dostlarımız var, teyakkuzdayız" açıklamalarıyla dayanışma çağrısı yaptı.

Bölgedeki gerginlik sürerken, mürettebat kararlılığını şu sözlerle ifade etti: