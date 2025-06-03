Gigi Hadid'den Gazze'ye yardıma giden Madleen gemisine destek!

Dünyaca ünlü Filistin kökenli ABD'li model Gigi Hadid, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve içinde Türk aktivist Şuayb Ordu ile İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de yer aldığı "Madleen" gemisiyle ilgili paylaşım yaptı. Instagram hesabından geminin fotoğrafını paylaşan Hadid, İsrail zulmü altındaki Gazze'ye yardım götüren gemiye destek verdi.

Filistin kökenli ABD’li süper model Gigi Hadid, Gazze’ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisine destek verdi.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Hadid, Instagram hesabından "Madleen" gemisinin fotoğrafını paylaşarak, İsrail’in işgali altındaki Gazze’ye ulaşmaya çalışan yardım girişimlerine desteğini açıkladı.

"MADLEEN" GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" gemisi, uluslararası kamuoyunun da ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalya'dan yola çıkan ve yardım malzemeleri taşıyan gemi, abluka altındaki Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor. İsrail’in engelleme ihtimali nedeniyle dünya basınının da takibinde olan bu insani girişim, birçok çevreden destek alıyor.

"Madleen" yelkenlisinde Türk aktivist Şuayb Ordu ve İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında olduğu 12 kişi bulunuyor.

TURKİYEGAZETESİ.COM.TR DÜNYAYA DUYURMUŞTU

"Madleen" gemisiyle ilgili gelişmeleri ilk duyuran mecralardan biri olan Turkiyegazetesi.com.tr, yardım operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaşarak dikkat çekmişti. Site, geminin taşıdığı yardım malzemelerinden rotasına kadar birçok bilgiyi aktararak hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada büyük yankı uyandırmıştı.

GIGI HADID FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gigi Hadid, daha önce de Gazze ve Filistin halkına yönelik açıklamaları ve bağışlarıyla gündeme gelmişti. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Hadid, özellikle 2021'deki İsrail saldırılarında Filistin'e destek veren ünlüler arasında öne çıkmıştı. Ailesinin kökenlerinden dolayı Filistin meselesine duyarlı olan Hadid’in son paylaşımı, bu desteğin sürdüğünün güçlü bir göstergesi oldu.