Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Filistin'e 1 milyon dolar destek!

ABD'li ünlü kardeşler Bella ve Gigi Hadid, Filistin'deki yardım çabalarını desteklemek üzere 1 milyon dolar (32 milyon TL) civarında bağış yaptı. Bella Hadid savaşın ilk günlerinden itibaren İsrail'in saldırılarını sayfasından eleştirerek kampanyalara destek veriyor.

Bella'nın temsilcisi, paranın Gazze'deki çatışmalardan etkilenen çocuklara ve ailelere odaklanan dört insani yardım kuruluşu arasında eşit olarak dağıtılmak için ayrıldığını söyledi.

Babaları Filistinli emlak kralı Muhammed Anwar Hadid olan kardeşler, bombardımandan kurtulanlara desteklerini açık bir şekilde dile getirdiler.

Bella, Instagram paylaşımlarında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapıyor. Bir paylaşımında “Filistin halkının kaybı ve dünya çapındaki hükümet sistemlerinden gelen empati eksikliği karşısında derin üzüntü içinde olduğunu” söyledi.

Bağışlar, modelin geçen ay Cannes Film Festivali'nde Filistin kültürüne atıf yapan ananevi Arap kumaşından yapılmış kırmızı ve beyaz bir elbiseyle yer aldığı bir dizi fotoğrafın ardından geldi.

Bu elbisenin “tarihi, sevgi emeğini, dayanıklılığı ve en önemlisi tarihi Filistin nakış sanatını temsil etmenin güzel bir yolu” olduğunu yazdı.

PARAYI DÖRT YARDIM KURULUŞUNA VERDİLER

“Filistinlilerin mücadelesine ve işgal altındaki yaşamlarına karşı derin bir empati ve üzüntü duyuyorum, bu benim her gün taşıdığım bir sorumluluk.” diyen ve “Filistinliler için umutlarım ve hayallerim olsa da, bunların hiçbiri bir Yahudi'nin zarar görmesini içermiyor.” vurgusu yapan Hadid kardeşler, bağışlarını dört yardım kuruluşuna yönlendirdi. Bunlar Heal Palestine, Palestine Children's Relief Fund, World Central Kitchen ve United Nations Relief and Works Agency.

Kuruluşlar gıda ve tıbbi programlar da dahil olmak üzere insani yardımları destekleyen, yerinden edilen ailelere yardım eden ve İsrail ile Hamas arasında devam eden savaş sırasında psikolojik hizmetler sağlayan kuruluşlar.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 60 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 220 sivilin de yaralandığını aktardı. Bölgede 7 Ekim’den bu yana ortaya çıkan bilançonun da belirtildiği açıklamada, can kaybının 36 bin 439’a, yaralı sayısının ise 82 bin 627’ye yükseldiği ifade edildi.