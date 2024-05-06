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Ünlü model Bella Hadid'ten Gazze çıkışı: "Artık daha fazla sessiz kalamayacağım!"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü model Bella Hadid&#039;ten Gazze çıkışı: &quot;Artık daha fazla sessiz kalamayacağım!&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in Gazze’deki eylemlerine sert tepki gösteren Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, ölüm tehditleri aldığını duyurdu ve sürpriz bir karara imza atarak modelliği bıraktığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze'ye yönelik uyguladığı vahşet politikasına tepki gösteren üslü isimlerin başında gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin'e destek verdiği için ölüm tehditleri aldığını ve iş birliklerini iptal ettiğini açıklamıştı.

"NETANYAHU YENİ HİTLER"

Bella Hadid, daha önce yaptığı bir açıklamada modellik ile ilgili sponsorluklarını ve işlerini kaybetmekten korkmadığını belirterek, "Kariyerim sona erse dahi Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Filistin halkı için sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni Hitler" ifadelerinde bulunmuştu.

Ünlü model Bella Hadid'ten Gazze çıkışı:

MODELLİĞİ BIRAKTI

İsrail'in zulmüne karşı çıktığı ve Filistin'e destek olduğu gerekçesiyle sponsorluklarını kaybeden Hadid, tepki olarak modelliği bıraktığını açıkladı. Sakin bir hayat istediğini vurgulayan Hadid, "10 yıl modellik yaptıktan sonra kariyerim için çok fazla enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını alamadığımı fark ettim" dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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