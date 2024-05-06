Gazze'de son durum... İsrail ordusu haritayla duyurdu! Refah'a kara harekatı her an başlayabilir

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar aylardır devam ediyor. 34 bin 683 Filistinli'nin can verdiği Gazze'den her geçen dakika yeni bir acı haber daha geliyor. İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı belirtirken, bir harita da yayınlayarak 'tahliye' çağrısı yaptı. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti 100 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

ABD'DE ÜNİVERSİTELERDEKİ 2500 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İSRAİL ORDUSU HARİTAYLA DUYURDU! KARA SALDIRISI KISA SÜREDE BAŞLAYABİLİR

6 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

3 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

HAMAS'TAN 'ATEŞKES' VE 'ESİR TAKASI' AÇIKLAMASI

'AL JAZEERA'NIN YAYINLARINI SONLANDIRMA KARARI İNTİKAM EYLEMİDİR'

06.05.2024 09:35

100 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

İsrail, Refah'ın doğusundan yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edileceğini duyurdu.

İsrail ordusunun bir sözcüsü gazetecilere, orada beklenen kara saldırısı öncesinde doğu Refah'tan yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

06.05.2024 09:30

ABD'DE ÜNİVERSİTELERDEKİ 2500 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Fox News, 18 Nisan'dan bu yana kampüslerdeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğunu duyurdu.

ABD'de üniversitelerde gelecek hafta yapılması planlanan mezuniyet törenlerine rağmen Filistin'e destek gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde hafta sonu da müdahalelere rağmen gösteriler sürdü.

Chicago kentindeki DePaul Üniversitesi'nde dün Filistin'e destek veren öğrenciler ile karşıt görüşlü protestocular arasında gerginlik çıktı.

Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi'nde cumartesi günü düzenlenen gösteride 25 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

06.05.2024 09:00

🔴İSRAİL ORDUSU HARİTAYLA DUYURDU! KARA SALDIRISI KISA SÜREDE BAŞLAYABİLİR

İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladı.

İsrail ordusunun, Refah sınırının doğusundaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'taki "insani bölgelere gitme" çağrısı yaptığı kaydedildi. SMS ve broşürlerle duyuru yapan İsrail ordusu, tahliye çağrısının 'geçici' olduğunu iddia etti.

Öte yandan, işgal ordusu tahliye rotalarını gösteren bir de harita yayınladı. İsrail ordusunun bu hareketi Refah'a yönelik kara saldırısının kısa sürede başlayacağına işaret ediyor.

06.05.2024 07:00

6 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

06.05.2024 05:00

3 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kerem Ebu Salim’deki İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda 3 asker hayatını kaybetti. 3 asker de ağır yaralandı.

İsrail Ordu Sözcülüğü de Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığını, 4’ü ağır 14 askerin yaralandığını açıklamıştı.

06.05.2024 00:30

HAMAS'TAN 'ATEŞKES' VE 'ESİR TAKASI' AÇIKLAMASI

Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de iki gündür devam eden Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerinin sona erdiğini bildirdi.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Kahire'deki müzakereler sona erdi. Hamas heyeti, hareket liderleriyle istişare etmek üzere kentten ayrılacak." ifadesi kullanıldı.

Heyetin, anlaşma önerisine cevabını Mısır ve Katar'daki arabuluculara ilettiği aktarılan açıklamada, anlaşma önerisi ya da verilen cevabın içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

06.05.2024 00:15

'AL JAZEERA'NIN YAYINLARINI SONLANDIRMA KARARI İNTİKAM EYLEMİDİR'

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bu kararını şiddetle kınadığını vurguladı.

Uluslararası insan hakları ve basın kurumlarına İsrail'in bu kararını kınamaları, cezai tedbirler almaları çağrısında bulunulan açıklamada, basın mensuplarını hedef alan saldırıları önlemek için atılan ilk adım olarak İsrail'in, uluslararası basın kurum ve gruplarındaki üyeliğinin iptal edilmesi istendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve hükümetinin bu kararının basın özgürlüğünün açık bir ihlali olduğu, Al Jazeera'nın İsrail'in işlediği suçları ifşa etme konusundaki profesyonel rolüne karşı baskıcı ve intikam niteliğinde bir uygulama olduğu kaydedildi.

Bu kararın, gerçeği gizlemeleri için sistematik şekilde "terör eylemlerine" maruz kalan basın mensupları aleyhinde yürütülen savaşın zirve noktası olduğu vurgulandı.

Yer: Gazze