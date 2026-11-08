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Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kazanan isim

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Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kazanan isim
Başlık ResmiMasterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kazanan isim

Masterchef'te haftanın eleme adayları belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef'in yayınlanan son bölümünde bireysel dokunulmazlık Armağan'ın oldu. Peki, Masterchef eleme adayları kimler oldu?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

MasterChef Türkiye'de haftanın 4. dokunulmazlık mücadelesi geride kaldı. Kritik gecenin sonunda haftanın eleme adaylarına yenileri eklendi. İki takımın da kıyasıya rekabet sergilediği gecede şeflerin tadım değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra kazanan "Kırmızı Takım" oldu. Peki, 7 Kasım 2026 MasterChef'te eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kazanan isim
Başlık ResmiMasterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kazanan isim

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Gecenin ilk turunda Kırmızı ve Mavi takım, şeflerin onayını alacakları bir menü hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Sürenin tamamlanmasının ardından konukların yaptığı değerlendirme oyları ve şeflerin tadım puanları sonucunda günün dokunulmazlığını Kırmızı Takım kazandı.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Armağan kazandı. MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Muhammed ve Tolğa oldu.

MASTERCHEF 7 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı Muhammed olurken, potaya giden 8. yarışmacı Tolga oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de 6 Kasım Cuma akşamı açıklanan sonuçlara göre haftanın eleme potasında şu isimler bulunuyor:

- Tolgahan

- Ayşe

- Bahar

- Eyüp Can

- Şadi

- Kübra

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