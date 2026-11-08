İngiltere'de Hull City, Slovenya'da Maribor'un sahibi olan Acun Ilıcalı'nın Avrupa futbolundaki yatırımlarını genişletebileceği öne sürüldü. Avusturya Bundesliga'da mücadele eden Austria Wien'in Ilıcalı'ya önerildiği belirtilirken, muhtemel satın alma sürecinde henüz resmi bir adım atılmadı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İngiltere'de Hull City ve Slovenya'da Maribor'un sahibi olan Acun Ilıcalı'nın Avrupa'daki futbol yatırımlarına bir yenisini ekleyebileceği öne sürüldü. Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien'in, Türk iş insanına önerildiği iddia edildi.

Spor muhabiri Salim Manav'ın aktardığı bilgilere göre, Avusturya temsilcisi Austria Wien, Acun Ilıcalı'nın yeni kulüp yatırımı için gündeme geldi. Ancak muhtemel satın alma sürecine ilişkin taraflar arasında resmi görüşmelerin başlayıp başlamadığı henüz bilinmiyor.

Acun Ilıcalı hakkında sürpriz iddia: Bir takım daha alıyor

AUSTRIA WIEN İÇİN HENÜZ NETLİK YOK

Ilıcalı'ya sunulduğu belirtilen Austria Wien yatırımıyla ilgili mali şartlar ve kulübün devrine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Sürecin hangi aşamada olduğu konusunda da net bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle Avusturya temsilcisinin Ilıcalı tarafından satın alınacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmazken, iddia Avrupa futbolunda yeni bir yatırım ihtimalini gündeme taşıdı.

Acun Ilıcalı hakkında sürpriz iddia: Bir takım daha alıyor

AVRUPA'DA İKİ KULÜBÜN SAHİBİ

Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına Ocak 2022'de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alarak başladı. 2024 yılında ise Slovenya'nın köklü kulüplerinden Maribor'u bünyesine kattı.

Daha önce İrlanda temsilcisi Shelbourne'a da yatırım yapan Ilıcalı, 2023 yılında bu kulüple yollarını ayırmıştı. Austria Wien iddiasının gerçeğe dönüşmesi halinde Ilıcalı'nın Avrupa futbolundaki kulüp yatırımlarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala