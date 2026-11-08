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Ünlü şarkıcı Alihan da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu

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Ünlü şarkıcı Alihan da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu
Başlık ResmiÜnlü şarkıcı da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

1990’lı yıllara şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Alihan, TikTok'ta son dönemde popülerleşen slime yayınlarına katıldı. Canlı yayın sırasında izleyicilerden istediği hediyeleri göndermemesi üzerine sinirlenen Alihan’ın tavırları ise dikkat çekti. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak gündeme bomba gibi düştü.

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|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Bir dönemin sevilen şarkıcılarından Alihan, bu kez müzik çalışmalarıyla değil, skandallar platformu TikTok'ta açtığı canlı yayınla gündeme geldi. Son haftalarda sosyal medyada yaygınlaşan ve yayıncılara gelir sağladığı iddia edilen ‘slime akımına’ katılan sanatçı, kamera karşısında izleyenlerden sanal hediyeler topladı.

Ünlü şarkıcı da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu
Başlık ResmiÜnlü şarkıcı da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu

İSTEDİĞİ HEDİYELER GÖNDERİLMEYİNCE SİNİRLENDİ

Kullanıcıların istediği hediyeleri göndermemesi üzerine sinirlenen Alihan’ın tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

7’DEN 70’E BÜYÜYEN REZALET

TikTok'ta son günlerde giderek yaygınlaşan slime yayınlarında içerik üreticileri, kamera karşısında tutkal, renklendirici, sim ve tıraş köpüğü gibi malzemeleri kullanarak esnek ve yapışkan karışımlar hazırlıyor. İzleyiciler ise platform üzerinden satın aldıkları jetonlarla yayıncılara sanal hediyeler gönderiyor. Bu hediyelerin türüne göre slime karışımına farklı malzemeler ekleniyor veya yapılan işlem değişiyor.

Ünlü şarkıcı da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu
Başlık ResmiÜnlü şarkıcı da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu

GELİR KAYNAĞINA DÖNÜŞÜYOR

Sanal hediyeler, platformun uyguladığı kesintilerin ardından yayıncılar için gelir kaynağına dönüşebiliyor. Bu nedenle yayıncılar, izleyicileriyle sürekli etkileşim kurarak daha fazla hediye toplamaya çalışıyor.

Ünlü şarkıcı da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu
Başlık ResmiÜnlü şarkıcı da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu

ALİHAN KİMDİR?

2 Şubat 1974'te Sivas'ta dünyaya gelen Alihan, 1990'lı yıllarda Türk pop ve halk müziği alanında yayımladığı albümlerle tanındı. Müzik kariyerine 1992 yılında çıkardığı Bu Gecede Yalnız Kaldım albümüyle başlayan sanatçı, özellikle duygusal şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Alihan, 1994'te Bu Kadın Neden Ağlıyor ve Sana mı Tapacaktım, 1995'te Huzurundayım, 1997'de Toprağım ile Sen Özelsin ve 2001'de Yaralı Kadın albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Şarkıcılığın yanı sıra bestecilik de yapan sanatçının, Güllü'nün seslendirdiği Kime Aşıksın adlı şarkıda da imzası bulunuyor.

Ünlü şarkıcı da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu
Başlık ResmiÜnlü şarkıcı da slime yayınlarına katıldı! İstediği hediyeyi alamayınca olanlar oldu

Müzik çalışmalarına ilerleyen yıllarda da devam eden Alihan, 2015 yılında Her Mevsim Bende Kış ve Sahte Sevgililer adlı çalışmasını yayımladı. 1990’lı yıllara şarkılarıyla damga vuran sanatçı, bu kez TikTok'taki slime yayınıyla gündeme geldi.

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