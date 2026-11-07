TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisinde İso karakterini üstlenen oyuncu Erdem Şanlı, bu kez rol aldığı reklam filmiyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, reklam çekimleri için annesi Birgül Şanlı ile birlikte kamera karşısına geçti. Oğluyla ilk kez kamera önünde yer alan Birgül Şanlı, güzelliği ve zarif görünümüyle sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

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Cuma akşamları izleyiciyle buluşan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı İso karakteriyle dikkat çeken Erdem Şanlı, ekran çalışmalarının yanı sıra reklam projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç oyuncu, son olarak annesi Birgül Şanlı ile birlikte kamera karşısına geçerek hayranlarına sürpriz yaptı.

Reklam filminde oğluna eşlik eden Birgül Şanlı, ilk kez böyle bir projede yer aldı. Anne-oğulun birlikte kamera karşısına geçtiği çekimlerden paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Özellikle Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarif tarzı, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Erdem Şanlı annesiyle kamera karşısına geçti! Gören yorum yapmadan edemedi

ERDEM ŞANLI'NIN ANNESİNE YORUM YAĞDI

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı, reklam filmindeki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Güzelliğiyle beğeni toplayan Şanlı için çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Anne-oğulun birbirine benzerliğine de dikkat çeken takipçiler, Birgül Şanlı'nın zarif görünümünü öven ifadeler kullandı.

Erdem Şanlı annesiyle kamera karşısına geçti! Gören yorum yapmadan edemedi

Sosyal medya kullanıcıları, Birgül Şanlı'nın fotoğraflarına, “Çok güzel bir kadın”, “Çok güzeller maşallah”, “Annesine benziyormuş” ve “Çok zarif, çok asil bir hanımefendi” şeklinde yorumlar bıraktı. Anne-oğulun birlikte kamera karşısına geçmesi de takipçilerden beğeni topladı.

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