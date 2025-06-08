Gazzeliler Madleen'daki aktivistlere seslendi: Karanlığımıza ışık olun

Katliamların, açlığın ve yıkımın gölgesindeki Gazze’ye doğru, İsrail’in açık tehditlerine rağmen ilerleyen Madleen Gemisi, insanlığın sessizliğine karşı bir vicdan yolculuğu sürdürüyor. Akdeniz’in ortasında ilerleyen 12 cesur gönüllüye, Gazze’den gelen bir video yürekleri dağladı.

Gazze’nin yıkım altındaki topraklarından, Akdeniz’in umut taşıyan dalgalarına güçlü bir ses yükseldi. Ablukaya rağmen yardım için yola çıkan "Madleen" gemisine, Gazze'deki çocuklar ve sağlık çalışanları video mesaj gönderdi. Mesajda "Siz insanlığın onurusunuz" denildi. Gazze'den dünyaya yayılan bu duygusal çağrı, insanlık vicdanını bir kez daha harekete geçirdi.

"YANINIZDAYIZ" MESAJI MADLEEN GEMİSİNE ULAŞTI

Filistinli çocuklar, Gazze limanındaki hastane bahçesinde kaydedilen bir videoda "Özgürlük Filosu’nu seviyoruz" diyerek desteklerini sundu. MFP (Medical Field Project) adına yapılan açıklamada, çocukların ve halkın Madleen’deki mürettebattan "cesaret, insanlık ve direniş" anlamında ilham aldığı vurgulandı.

Gazze’de görev yapan doktor Said Arooq, "Zorlu koşullarda böyle bir çaba görmek hepimize umut veriyor. Siz sadece yardım değil, moral de taşıyorsunuz" dedi.

GAZZE HÜKÜMETİ: YARDIM KAFİLESİNİN GÜVENLİĞİ BİZDE

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yardım kafilesinin güvenliği için her türlü tedbirin alınacağı belirtildi. Açıklamada, "BM standartlarına uygun şekilde yardımların güvenli ulaşımı sağlanacaktır" denildi. Aynı açıklamada İsrail-ABD güdümündeki yardım sisteminin çöktüğü, insani krizi daha da derinleştirdiği vurgulandı.

"MADLEEN" TEHDİTLERE RAĞMEN YOLDA

İtalya’nın Katanya limanından 1 Haziran’da yola çıkan "Madleen" adlı yardım gemisi, 2010 Mavi Marmara saldırısıyla simgeleşen misyonu sürdürüyor. Gemide 12 aktivist bulunuyor. Aralarında iki Türk kökenli aktivistin yanısıra İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Fransız siyasetçi Rima Hassan gibi isimler de yer alıyor.

Yardım malzemeleri taşıyan gemide; bebek maması, protez, su arıtma cihazı, un, pirinç ve ilaçlar bulunuyor.

SON 24 SAAT KRİTİK

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Madleen’in şu an Mısır açıklarında olduğunu ve 9 Haziran Pazartesi günü Gazze kıyılarına 100 deniz mili kadar yaklaşmayı planladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 48 saat hayati ve belirleyici olacak" denildi.

Geminin adı, İsrail ablukasına rağmen denize açılmaktan vazgeçmeyen Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kullab’dan ilham alınarak verildi. Şimdi Madleen’in adını taşıyan bu gemi, milyonlarca Filistinlinin yaşama tutunma çabasının sembolü haline geldi.