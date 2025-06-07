ABD Kongresi Madleen'a sahip çıktı! "Saldırırsanız uluslararası hukuku çiğnersiniz, Mavi Marmara'yı unutmadık"

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine destek her geçen gün büyüyor. ABD Temsilciler Meclisi’nde aralarında Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez ve Ilhan Omar’ın da bulunduğu 11 kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya hitaben yazdıkları mektupla Trump yönetiminden acil müdahale istedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Madleen" için ABD Kongresi'nden tarihi bir çağrı geldi.

Aralarında Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in de bulunduğu 11 Kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya gönderdikleri resmi mektupta, İsrail’in muhtemel müdahalesine karşı açık uyarıda bulundu.

"SİVİLLERE SALDIRI ULUSLARARASI HUKUK İHLALİDİR"

Rashida Tlaib öncülüğünde kaleme alınan mektupta, İsrail’in 2010’da Mavi Marmara’ya yaptığı saldırıya atıf yapılarak “Bu gemiye yapılacak herhangi bir saldırı, uluslararası hukukun açık ihlalidir” denildi. Kongre üyeleri, İsrail’in gemiye yönelik müdahalesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, ABD yönetimini harekete geçmeye çağırdı.

KONGRE'DEN NET MESAJ: GEMİDEKİ SİVİLLER KORUNMALI

Haziran ayının başında Sicilya’dan hareket eden, 7 ülkeden 12 gönüllünün yer aldığı "Madleen" gemisi, bebek maması, tıbbi malzeme, un ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerini Gazze’ye ulaştırmayı hedefliyor. Kongre üyeleri mektupta “Bu yolculuk barışçıl bir insani yardım misyonudur. Gemiye yapılacak her türlü saldırı kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL TEHDİT ETTİ, KONGRE UYARDI

İsrail ordusu ait yetkililerin, “Denizde de operasyon yapmaya hazırız” açıklamalarına da değinilen mektupta, Siyonsit ordunun daha önce Gazze Özgürlük Filosu'na ait "Conscience" gemisine silahlı drone ile saldırdığı hatırlatıldı. Bu saldırıda gemi yanmış ve ciddi hasar görmüştü.

GAZZE'DE 2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Mektupta ayrıca İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya dikkat çekilerek “Bu abluka 2 milyon insanı açlığa ve felakete sürüklüyor. Gazze’deki halk için temel gıdaya ulaşmak imkânsız hale geldi” denildi. Kongre üyeleri, insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını ve ateşkesin sağlanmasını istedi.

TEPKİLER YÜKSELİYOR

Çağrıda imzası bulunan ABD Kongre üyeleri şunlar: Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Summer L. Lee, Jesús G. "Chuy" García, Pramila Jayapal, Mark Pocan, Greg Casar, Delia C. Ramirez, Al Green ve Ayanna Pressley.

DÜNYA GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR: &MADLEEN' KÜRESEL BİR VİCDAN HAREKETİ

Gigi Hadid, Bella Hadid, Macklemore ve Maisie Williams gibi isimlerin destek verdiği insani yardım misyonu, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.