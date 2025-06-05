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Madleen gemisine saldırı iddiası! İsrail, Komando 13'ü göreve hazırlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Madleen gemisine saldırı iddiası! İsrail, Komando 13&#039;ü göreve hazırlıyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusunun, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan’ın da içinde bulunduğu, Gazze'ye doğru yola çıkan Madleen gemisini durdurmak için bir deniz komando grubunu konuşlandıracağı iddia edildi.

Abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim olayı bahanesiyle soykırım programına tabi tutan İsrail'e karşı Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun gemisi “Madleen” harekete geçti. 18 metrelik gemi, Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 12 aktivistin katılımı ile Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıktı.

Madleen gemisine saldırı iddiası! İsrail, Komando 13'ü göreve hazırlıyor - 1. Resim

'İSRAİL GEMİYE SALDIRI DÜZENLEYECEK' İDDİASI

İsrail basınından i24NEWS, Gazze'ye doğru yola çıkan Madleen gemisini durdurmak için bir deniz komando grubunun hazırlandığını aktardı. 

Kanal muhabirleri, "İsrail donanması bu geminin gelişi için organize oluyor" bilgisini verdi.

Geminin 1 Haziran'da Sicilya açıklarından hareket ettiği ve 8 Haziran civarında Gazze kıyılarına ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Madleen gemisine saldırı iddiası! İsrail, Komando 13'ü göreve hazırlıyor - 2. Resim

2010 MAVİ MARMARA HATIRLATMASI

İsrail medyasındaki yorumlarda, 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara baskınına atıfta bulunularak, benzer bir operasyon hazırlığı içinde olunduğu ifade edildi.

İsrailli yetkililer, gemideki yolcuların "kendi hayatlarını riske attıkları" uyarısında bulunarak, geminin durdurulması durumunda yolcuların gözaltına alınıp ülkelerine iade edileceğini belirtti.

RİMA HASSAN'DAN ULUSLARARASI KAMPANYA ÇAĞRISI

Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası bir dayanışma kampanyası başlatacaklarını duyurarak "Birkaç dakika içinde başlıyoruz! Bağlı kalın, mobilizasyonunuza ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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