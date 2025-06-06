Dünyaca ünlü isimlerden "Madleen" gemisine destek yağıyor!

Gigi Hadid’in ardından Bella Hadid, ünlü rapçi Macklemore da Gazze’ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisine sahip çıktı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan “Madleen” gemisine dünya çapında destek büyüyor. Filistin kökenli model Gigi Hadid’in ardından kardeşi Bella Hadid de gemiye destek verdiğini açıkladı.

BELLA HADİD DE SESSİZ KALMADI

Bella Hadid, Gigi Hadid’in sosyal medya paylaşımının ardından bir açıklamada bulunarak “Madleen mürettebatının cesaretini selamlıyorum” dedi.

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MACKLEMORE KONSERİNDE MÜRETTEBATIN İSMİNİ TEK TEK OKUDU

Ünlü Amerikalı rapçi Macklemore, geçtiğimiz akşam verdiği konserde büyük alkış toplayan bir hareket yaptı. Sahnedeyken Madleen gemisinde bulunan aktivistlerin ismini tek tek okuyarak her birine selam gönderdi.

"Bu cesur insanlar dünyaya insanlık dersi veriyor" sözleriyle mürettebata destek verdiği an, sosyal medyada hızla yayıldı.

LİAM CUNNİNGHAM'DAN 3 GÜNLÜK DESTEK ZİYARETİ

Game of Thrones dizisinde Ser Davos karakteriyle tanınan İrlandalı oyuncu Liam Cunningham da Madleen gemisini ziyaret eden isimler arasında yer aldı. 3 gün boyunca mürettebatla vakit geçiren Cunningham, sosyal medyada dolaşan "Gazze’ye gitti" iddialarının doğru olmadığını belirtti. Ancak oyuncunun gemideki ekibe ve insani misyona açık destek verdiği teyit edildi.

TURKİYEGAZETESİ.COM.TR DÜNYAYA DUYURMUŞTU

"Madleen" gemisiyle ilgili gelişmeleri ilk duyuran mecralardan biri olan Turkiyegazetesi.com.tr, yardım operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaşarak dikkat çekmişti. Site, geminin taşıdığı yardım malzemelerinden rotasına kadar birçok bilgiyi aktararak hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada büyük yankı uyandırmıştı.

MADLEEN GAZZE YOLUNA DEVAM EDİYOR

İtalya’dan yola çıkan Madleen gemisi, İsrail’in müdahale ihtimaline rağmen Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor. İçinde Türk aktivist Şuayb Ordu ve İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg gibi isimlerin de bulunduğu gemi, dünya kamuoyunun yakından takip ettiği bir insani yardım seferi haline geldi.