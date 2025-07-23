Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu, diğeri aranıyor
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki kuzen kaybolmuş, ekipler harekete geçmişti. Arama çalışmalarında araçları Kelkit Çayı kenarında bulundu. Ardından Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'ndan çıktı. Dilek Ateş ise hala kayıp.
İlçede yaşayan kuzenler Dilek Ateş (22) ve Zafer Ateş'ten (24) akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı kenarında buldu.
DİLEK ATEŞ KAYIP
AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla suda yapılan aramalarda Zafer Ateş'in cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu.
Dilek Ateş'i arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi