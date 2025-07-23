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Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu, diğeri aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tokat, Erbaa, Kayıp, Kelkit Çayı, Arama Kurtarma, AFAD, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki kuzen kaybolmuş, ekipler harekete geçmişti. Arama çalışmalarında araçları Kelkit Çayı kenarında bulundu. Ardından Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'ndan çıktı. Dilek Ateş ise hala kayıp.

İlçede yaşayan kuzenler Dilek Ateş (22) ve Zafer Ateş'ten (24) akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı kenarında buldu.

Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu, diğeri aranıyor - 1. Resim

DİLEK ATEŞ KAYIP

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla suda yapılan aramalarda Zafer Ateş'in cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu.

Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu, diğeri aranıyor - 1. Resim

Dilek Ateş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu, diğeri aranıyor - 2. Resim

Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu, diğeri aranıyor - 3. Resim

Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu, diğeri aranıyor - 4. Resim
Ekipler Dilek Ateş ve Zafer Ateş'in kullandığı düşünülen aracını inceliyor. 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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