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Gülden Mat Şakir kimdir? Tuğgeneralliğe terfi etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gülden Mat Şakir kimdir? Tuğgeneralliğe terfi etti
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi etti. 30 Temmuz'da Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası, Türk Jandarma tarihinde jandarma komutanlığına atanan ilk kadın subay oldu. Gülden Mat Şakir’in hayatı ve görevleri haberimizde.

30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararıyla, Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti.

Türk Jandarma tarihinde jandarma komutanlığı görevine atanan ilk kadın subay olan Şakir, bu unvanla tarihe geçti.

GÜLDEN MAT ŞAKİR KİMDİR?

Gülden Mat Şakir, uzun yıllar Türk Jandarma teşkilatının çeşitli birimlerinde görevlerde bulunmuş başarılı bir subaydır. 

16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/275 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atandı. 

30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

Bu terfiyle Türk Jandarma tarihindeki ilk kadın subay olan Gülden Mat Şakir, gündem oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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