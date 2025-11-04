Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır

MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki MHP Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bahçeli, bir basın mensubunun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna, "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." cevabını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) MHP Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR"

Bahçeli, bir basın mensubunun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. MHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi, 8 Temmuz'da Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu. 7 Ekim'de ise Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti. Söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti. AİHM, Adalet Bakanlığı'nın itirazını reddetmişti.

MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır - 1. Resim

AİHM BÜYÜK DAİRE NEDİR?

AİHM Büyük Daire, Mahkeme’nin en yüksek karar organıdır. Büyük Daire, 17 yargıçtan oluşur ve önemli, karmaşık veya içtihat açısından kritik davalara bakar.

DEMİRTAŞ'TAN AİHM KARARININ ARDINDAN İLK MESAJ

Selahattin Demirtaş, kesinleşen AİHM kararının ardından bir mesaj paylaştı. Demirtaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki "kardeşlik hukuku" her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir.

Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak gelecek ve ortak akıl kavramları üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

Selahattin Demirtaş'ın paylaştığı mesaj
Selahattin Demirtaş'ın paylaştığı mesaj

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YARGILANDIĞI DAVA

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'örgüt yöneticiliği' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' gibi çeşitli suçlamalarla Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. 2016 yılında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tutuklanan Demirtaş, o tarihten bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunuyor.

Mahkeme süreci, Demirtaş’ın 2014 Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında açılan davayla birleşmiş durumda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), daha önce verdiği kararda Demirtaş’ın 'siyasi nedenlerle' tutuklu bulunduğuna hükmetmiş, serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Ancak davada yargılama süreci Türkiye’de devam ediyor.

