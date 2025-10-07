Türkiye’den Selahattin Demirtaş talebi: AİHM kararı yeniden incelensin

Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim 2014 olayları sonrasında, 4 Kasım 2016’da terör soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Davada, “terör örgütü kurma ve yönetme”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından suçlu bulunan Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verilmişti.

AİHM 8 Temmuz’da Demirtaş’ın tutukluluğu için ikinci kez 'hak ihlali' kararı vermişti. 8 Ekim'de dolacak olan itiraz süresinden önce Türkiye, AİHM'den, Demirtaş hakkında verilen kararın AİHM Büyük Daire'de ele alınması talebinde bulundu.

AİHM BÜYÜK DAİRE NEDİR?

AİHM Büyük Daire, Mahkeme’nin en yüksek karar organıdır. Büyük Daire, 17 yargıçtan oluşur ve önemli, karmaşık veya içtihat açısından kritik davalara bakar.