Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden tarihi karar! Türkiye ve KKTC'nin yanında yer aldı

Rumların Kuzey Kıbrıs’taki mülkiyet iddialarına karşı yıllardır sürdürülen hukuk savaşında Avrupa’nın en yüksek mahkemesi net konuştu. AİHM, KV Mediterranean Tours Ltd. davasında verdiği kararla, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) mülkiyet davalarında geçerli ve etkin bir başvuru yolu olduğunu bir kez daha ispatlandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıs’taki mülkiyet sorunları konusunda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lehine tarihi bir karar verdi. AİHM, Güney Kıbrıslı Rumların mülkiyet taleplerinde KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) geçerli ve etkin bir başvuru yolu olduğunu yeniden teyit etti.

İlgili Haber İngiltere Parlamentosu'na KKTC için doğrudan uçuş önergesi sunuldu!

RUMLARA ŞOK: AİHM TMK'YI BİR KEZ DAHA TANIDI

KV Mediterranean Tours Ltd. v. Türkiye davasında AİHM, Rum şirketin mülk ve tazminat taleplerinde TMK yolunu kullanmasının doğru olduğunu vurguladı.

Rum medyası kararı ağır bir darbe olarak değerlendirildi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi yıllardır Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası mahkemeler nezdinde kriminalize etmeye çalışsa da AİHM, KKTC'de bir idari yapı (TMK gibi) bulunduğunu ve bu yapının başvuru kabul edilebilirliği bakımından geçerli bir kanal olduğunu yineledi.

MAHKEME: TÜRKİYE MANEVİ TAZMİNAT ÖDESİN AMA TMK GEÇERLİ

AİHM, Türkiye’nin KV Mediterranean Tours Ltd. şirketine 7.000 euro manevi tazminat, 11.000 euro da masraf ve harcama ödemesine hükmetti. Ancak aynı kararda, Rum tarafının esas başvuru adresinin KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunun altı çizildi.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLMEDİ, TMK MEŞRUDUR"

Mahkeme, TMK’nın varlığını ve işlevselliğini yeniden onaylarken, başvuru sürecindeki bazı gecikmeleri eleştirdi. Ancak bu eleştiriler, TMK’nın hukuki statüsüne zarar vermedi. AİHM, “gecikmelerin giderilmesi için uzun vadeli çabalar gerektiğini” şeklinde değinildi.