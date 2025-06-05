İngiltere Parlamentosu'na KKTC için doğrudan uçuş tasarısı sunuldu

İngiltere Parlamentosu'nda tarihi bir adım atıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) doğrudan uçuşların önünü açacak yasa tasarısı resmen sunuldu. Tasarı, Birleşik Krallık-KKTC ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek nitelikte. Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan Türk ve KKTC’li diplomatik kaynaklar, söz konusu girişimin “siyasi tanımadan bağımsız” olduğunu vurgulayarak, doğrudan uçuş hakkının insani ve ulaşım temelli bir zorunluluk olduğunu açıkladı.

Birleşik Krallık Parlamentosu’na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğrudan uçuşların başlatılması için yasa tasarısı sunuldu.

Kuzey İrlandalı milletvekili Sammy Wilson tarafından hazırlanan ve Muhafazakâr Parti’den Andrew Rosindell ile Jim Shannon tarafından da imzalanan önerge, Birleşik Krallık’tan Ercan Havalimanı’na doğrudan uçuşlara izin verilmesi çağrısı yapıyor.

Önergede ayrıca “Birleşik Krallık'ta yaşayan 300 binden fazla Kıbrıslı Türk ve KKTC’de ikamet eden binlerce İngiliz vatandaşı için mevcut seyahat kısıtlamalarının ciddi mağduriyete zemin hazırladığını vurgulandı.

"ERCAN, ULUSLARARASI GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILIYOR"

Tasarıda, Birleşik Krallık'ta yaşayan yaklaşık 300.000 Kıbrıslı Türk’ün ve KKTC’deki İngiliz vatandaşlarının seyahat konusunda yaşadığı kısıtlamalara dikkat çekildi. Ayrıca Ercan Havalimanı’nın uluslararası havacılık güvenliği standartlarını karşıladığı ifadesine yer verildi.

ULAŞTIRMA BAKANI ARIKLI: ERCAN, TÜRKİYE'NİN GARANTİSİ ALTINDA ULUSLARARASI AÇILABİLİR

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ercan’ın Türkiye’deki bir havalimanı gibi işlem görmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Arıklı, bu sayede uçuşların maliyetinin düşeceğini ve KKTC'nin daha erişilebilir hale geleceğini söyledi.

Arıklı, “Ercan Havalimanı'nı tıpkı Antalya B veya Çukurova B gibi Türkiye’nin ikincil havalimanı olarak tanıtabiliriz. Bu, hem Türkiye’nin garantisi hem de havacılık standartları açısından meşruiyet sağlar” dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Rum kesimine ait Cyprus Mail gazetesi, tasarıyı geniş yer ayırarak duyurdu. Haberde, önergenin “uluslararası hukuku zorlayan” ve “Kuzey’i tanıma girişimi” olarak değerlendirilebileceği vurgulandı. Ancak Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan Türk ve KKTC’li diplomatik kaynaklar, doğrudan uçuş hakkının siyasi tanımadan bağımsız olarak insani ve ulaşım temelli bir gereklilik olduğunu iletti.

İngiltere'de Demokratik Birlik Partisi (DUP) milletvekili Sammy Wilson

"İRLANDA-ABD UÇUŞ MODELİ ÖNERİLDİ"

Ercan Havalimanı'nın “iç hat havalimanı” gibi işlem görmesi önerisi, İrlanda’daki Dublin ve Shannon havalimanlarının ABD tarafından kullanılan modeli ile kıyaslanıyor.

Önerilen modele göre, Türk gümrük yetkililerinin KKTC’de konuşlanmasıyla, yolcular Türkiye’ye gitmeden doğrudan iç hat statüsünde seyahat edebilir.

"KKTC'NİN BM TARAFINDAN BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLARAK KABUL EDİLMEMESİ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Ayrıca Wilson, adanın bir tarafında Yunanistan'ın desteklediği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), diğer tarafında da Türkiye'nin desteklediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: