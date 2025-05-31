İngiliz Lord, KKTC’ye uygulanan tecridi Parlamento’da yerle bir etti! "Yunan hükümeti bahanesi artık geçersiz, KKTC yalnız değil"

İngiltere Parlamentosu’nda adeta ezber bozan bir konuşmaya imza atan Lord Richard Balfe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yıllardır uygulanan izolasyona sert çıktı. "Bu zulüm artık kabul edilemez!" diyen Balfe, Batı'nın çifte standartlarını tek tek sıraladı. "Tayvan’a uçuş var ama Ercan Havalimanı’na hâlâ yasak... Bu açık bir adaletsizliktir" sözleriyle hükümete de mesaj verdi. Balfe’nin "Yunan hükümeti bahanesi artık geçersiz, KKTC yalnız değil!" çıkışı, salonda büyük yankı uyandırdı.

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen ve Kıbrıslı Türk şair Osman Türkay'ın onuruna adanan etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) uygulanan uluslararası izolasyona karşı sert tepki geldi. Lordlar Kamarası üyesi ve Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Lord Richard Balfe, KKTC’ye yönelik ambargoları "insan haklarına aykırı, akılalmaz bir zulüm" olarak tanımladı. KKTC'nin yerel haber platformu mykibris.com, etkinliğe dair tüm detayları kamuoyuyla paylaştı.

"KIBRISLI TÜRKLERE YAPILAN BU MUAMELE KABUL EDİLEMEZ"

Etkinlikte söz alan Lord Balfe, KKTC’nin yıllardır dünya tarafından dışlandığını hatırlattı.

"Tayvan’a her gün uçuş yapılıyor ama Ercan Havalimanı’na bir sefer düzenlenemiyor. Bu açık bir çifte standarttır" diyen Balfe, özellikle kültürel ve ekonomik alanlarda Kuzey Kıbrıs’ın bilinçli şekilde susturulduğunu belirtti. "İngiliz hükümetinin bu durumu önemsememesi beni hayal kırıklığına uğratıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"YUNAN HÜKÜMETİ BAHANESİ ARTIK GEÇERSİZ"

Lord Balfe, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına rağmen KKTC konusunda hâlâ Yunanistan’ı bahane etmesini sert dille eleştirdi. "AB'den ayrılalı yıllar oldu ama hala hiçbir adım atılmıyor. Bu bahaneyle artık kimseyi kandıramazlar" dedi.

"KKTC YALNIZ DEĞİL"

Parlamento'da Tüm Parti Grubu'nun Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlatan Lord Balfe, Kuzey Kıbrıs'a yapılan uluslararası baskıların haksız olduğunu ve İngiltere'nin bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. "Biz KKTC'nin dostları olarak susmayacağız, bu zulme karşı konuşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"RAUF DENKTAŞ'A SAYGI"

Lord Balfe konuşmasında, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile geçmişte yaptığı görüşmeleri de anımsattı. Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmadaki kararlılığını örnek gösteren Balfe, uluslararası topluma çağrıda bulunarak KKTC’ye yönelik tecritin sona erdirilmesini istedi.

Etkinlik, Britanya Kıbrıslı Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından organize edildi. Etkinliğe parlamenterlerin yanı sıra akademisyenler ve toplum temsilcileri de katıldı. Toplantıda Osman Türkay’ın edebi mirası anılırken, Kıbrıs Türk halkının dünyadan koparılmasına yönelik uygulamalara karşı durulması gerektiği vurgulandı.