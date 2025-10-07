Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 15 Türk aktivist Türkiye'ye döndü 

15 Türk aktivist Türkiye'ye döndü 

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
15 Türk aktivist Türkiye&#039;ye döndü 
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 131 aktivist bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçiş yapmıştı.

Ürdün'e geçiş yapan aktivistler arasında 15 Türk vatandaşı da bulunuyordu.

⁠KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye’den Selahattin Demirtaş talebi: AİHM kararı yeniden incelensinMİT Başkanı Kalın, Mısır'daki Gazze ateşkes müzakerelerine katılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİT Başkanı Kalın, Mısır'daki Gazze ateşkes müzakerelerine katılacak - GündemGazze ateşkes müzakerelerine katılacak!Türkiye’den Selahattin Demirtaş talebi: AİHM kararı yeniden incelensin - GündemTürkiye’den Selahattin Demirtaş talebi: AİHM kararı yeniden incelensinİstanbul’da akşam trafiği kilitlendi: Avrupa’da yüzde 76, Anadolu’da yüzde 83 yoğunluk - Gündemİstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyorMeteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı - Gündem39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı“Gereği Yapıldı” uygulaması geliyor! Vatandaşın ihbarları anında Emniyet'e ulaşacak - Gündem“Gereği Yapıldı” uygulaması geliyor!Bir kent için alarm verildi: Su seviyesi diplerde! - GündemBir kent için alarm: Bitti bitecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...