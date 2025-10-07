Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir kent için alarm verildi: Su seviyesi diplerde!

Bir kent için alarm verildi: Su seviyesi diplerde!

Bir kent için alarm verildi: Su seviyesi diplerde!
Çorum'da içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki toplam doluluk oranını yüzde 3,49'a düştü. Konuyla ilgili Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların içme suyunu israf etmeden kullanılması istendi.

Çorum Belediyesi, son zamanlarda kentte yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranının yüzde 3,49 gibi kritik seviyelere düştüğünü açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada yakın zamanda etkisini artıran kuraklığın, su kaynaklarını ciddi şekilde etkilediği ve vatandaşların suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmalarına vurgu yapıldı. 

"ZORUNLU SU KESİNTİSİ YAPMAK DURUMUNDAYIZ"

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çorum’da su hepimiz için en temel ihtiyaçtır. Ancak son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarımızda su seviyeleri oldukça düşmüş, toplam doluluk oranı yalnızca yüzde 3,49 seviyesine inmiştir. Bu baraj doluluk oranları, birçok büyükşehir dahil olmak üzere pek çok belediyeyi zorunlu su kesintilerine gitmek zorunda bırakmıştır. Buna rağmen sizleri susuz bırakmamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Yeni sondajlar yapıyor, barajlarımızın ölü hacimlerini kullanıyor ve bu nedenle artan arıtma maliyetlerini göze alarak suyu şehrimize ulaştırıyoruz. Yüksek terfilerle ve 60 kilometreyi bulan hatlardan suyu Çorum’a getiriyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen önceliğimiz her zaman siz değerli halkımıza kesintisiz su temin etmektir. Çorum Belediyesi olarak bugün olduğu gibi yarın da suyunuz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Su tasarrufunun önemine de vurgu yapılan açıklamada, "Suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız. Muslukları gereksiz yere açık bırakmayalım, duş sürelerini kısaltalım, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam kapasiteyle çalıştıralım, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunu kullanmayalım. Her bir vatandaşımızdan günlük hayatında su tasarrufuna yönelik adımlar atmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

