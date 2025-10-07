Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa baraj doluluk oranı: 7 Ekim BUSKİ barajlarda son durum ne?

Bursa baraj doluluk oranı: 7 Ekim BUSKİ barajlarda son durum ne?
Bursa'da barajlar alarm veriyor. BUSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, Soğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranı dipte. Su kaynaklarının gerilediği bölgede, planlı su kesintileri yapılmaya başladı. Ayrı su tasarrufu yapılması adına çağrıda bulunuldu. Peki, 7 Ekim BUSKİ barajlarda son durum ne? İşte son durum....

Bursa baraj doluluk oranları, şu sıralar kentin gündeminden düşmeyen konular arasındadır. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, barajlardaki su seviyesi azaldı. 

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, tamamen kuruma noktasına geldi. 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor. Peki, "7 Ekim BUSKİ barajlarda son durum ne?" İşte tüm ayrıntılar...

Bursa baraj doluluk oranı: 7 Ekim BUSKİ barajlarda son durum ne? - 1. Resim

7 EKİM BUSKİ BARAJLARDA SON DURUM NE?

7 Ekim Bursa baraj doluluk oranı %0,54 olarak kaydedildi. Kuraklık tehdidinin devam ettiği kentte, su kaynaklarının korunması adına birtakım önlemler alındı.

Bursa baraj doluluk oranı: 7 Ekim BUSKİ barajlarda son durum ne? - 2. Resim

Bursa'nın Merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü planlı su kesintileri gerçekleştirilirken, BUSKİ'den yapılan açıklamaya göre, planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecek.

