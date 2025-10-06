Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Ekim Çankaya, Polatlı, Mamak, Keçiören, Gölbaşı ve Altındağ su kesintisi saatleri

Ankara&#039;da sular ne zaman gelecek? 6 Ekim Çankaya, Polatlı, Mamak, Keçiören, Gölbaşı ve Altındağ su kesintisi saatleri
Ankara'da sular ne zaman gelecek, Ankara su kesintisi ne zaman bitecek merak ediliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başkent genelinde geniş kapsamlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda yapılan onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara’nın birçok ilçesinde su akışı durduruldu. 6 Ekim Çankaya, Polatlı, Mamak, Keçiören, Gölbaşı ve Altındağ su kesintisi saatleri ASKİ tarafından paylaşıldı.

Ankara'da sular ne zaman gelecek, Ankara su kesintisi ne zaman bitecek sorularının cevapları ASKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. 6 Ekim Çankaya, Polatlı, Mamak, Keçiören, Gölbaşı ve Altındağ su kesintisi saatleri listelendi.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

6 Ekim 2025 Pazartesi günü Ankara genelinde devam eden su kesintilerine ilişkin açıklamada bulundu. ASKİ’den yapılan bilgilendirmeye göre, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda yürütülen onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şehir genelinde su akışında aksaklıklar yaşanıyor.

Ankara su kesintisinin akşam saatlerine kadar devam edeceği, hatlarda yapılan dolum işlemlerinin ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi.

ANKARA SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintilerinin büyük kısmı gece saatlerine kadar sürecek. Arıza ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte suyun 23.55’e kadar yeniden verilmesi planlanıyor.

6 EKİM ÇANKAYA, POLATLI, MAMAK, KEÇİÖREN, GÖLBAŞI VE ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Ankara su kesintisi 6 Ekim 2025 tarihinde vatandaşlların günlük hayatını etkiledi. Çankaya, Mamak ve Keçiören’de kesintiler gece saatlerine kadar sürecek. Polatlı ve Gölbaşı’nda su akşam saatlerinde verilecek, Altındağ’da ise kesinti 23.00’e kadar devam edecek.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Ankara’daki su kesintilerinin detayları ve kesintiden etkilenen mahalleler, ASKİ’nin resmi internet sitesinde “Su Kesintileri” sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar bulundukları ilçe ve mahalle adını girerek planlı ve ani kesintilere dair bilgilere ulaşabiliyor.

