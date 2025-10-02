Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İZSU planlı su kesintisi programı! 2 Ekim İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak?

İZSU planlı su kesintisi programı! 2 Ekim İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İZSU planlı su kesintisi programı! 2 Ekim İzmir&#039;in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak?
İzmir, Su Kesintisi, İZSU, Kuraklık, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de barajlardaki doluluk oranlarının düşmesiyle birlikte kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar hangi mahallelerde ve saatlerde kesinti olacağını öğrenmek için İZSU'nun duyurularını yakından takip ediliyor.

Kuraklıkla beraber İzmir barajlarında su oranlarının düşmesi, şehirde planlı su kesintilerini de beraberinde getirdi. Vatandaşlar ise kendi bölgelerinde kesintinin ne zaman olacağını öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor.

İZSU planlı su kesintisi programı! 2 Ekim İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? - 1. Resim

 2 EKİM İZMİR'İN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

2 Ekim 2025 Perşembe günü İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bergama, Gaziemir, Kınık, Seferihisar ve Urla ilçelerinin bazı mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler gerçekleşiyor.

Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona erecek.

Kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde su kesintileri başlamıştı. 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanıyordu.

İZMİR SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İZSU planlı su kesintisi programı! 2 Ekim İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Legia Varşova-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Günlerdir eve kapanmıştı! Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem’den ilk sözler: Zamanı gelince konuşacağım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 8. haftanın programı - HaberlerSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 8. haftanın programıSumud Filosu Gazze'ye vardı mı, ulaştı mı? İşte son durum! - HaberlerSumud Filosu Gazze'ye vardı mı, ulaştı mı? İşte son durum!Sumud Filosu son durum nedir, filoda kaç kişi var? 30 Türk alıkonuldu! - HaberlerSumud Filosu son durum nedir, filoda kaç kişi var? 30 Türk alıkonuldu!Sumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir? Gazze'ye yardım sınıra yaklaştı! - HaberlerSumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir? Gazze'ye yardım sınıra yaklaştı!Legia Varşova-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerLegia Varşova-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü - HaberlerSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü
Sonraki Haber Yükleniyor...