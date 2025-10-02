İZSU planlı su kesintisi programı! 2 Ekim İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak?

Kuraklıkla beraber İzmir barajlarında su oranlarının düşmesi, şehirde planlı su kesintilerini de beraberinde getirdi. Vatandaşlar ise kendi bölgelerinde kesintinin ne zaman olacağını öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor.

2 EKİM İZMİR'İN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

2 Ekim 2025 Perşembe günü İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bergama, Gaziemir, Kınık, Seferihisar ve Urla ilçelerinin bazı mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler gerçekleşiyor.

Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona erecek.

Kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde su kesintileri başlamıştı. 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanıyordu.