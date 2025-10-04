Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara baraj doluluk oranı arttı mı, son durum ne? Ankara'da su kesintisi devam ediyor

Ankara baraj doluluk oranı arttı mı, son durum ne? Ankara'da su kesintisi devam ediyor

Ankara baraj doluluk oranı arttı mı, son durum ne? Ankara'da su kesintisi devam ediyor
Ankara’da barajlardaki doluluk oranı son bir yılda ciddi şekilde azaldı. ASKİ’nin açıkladığı verilere göre toplam doluluk oranı belli oldu. Başkentliler Ankara baraj doluluk oranı artıp artmadığını ve son durum merak edildi. Ankara'da su kesintisi ise devam ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan son veriler, kentteki su kaynaklarının alarm seviyesine indiğini gösteriyor. Barajlardaki su miktarı geçen yıla göre yarıdan fazla azaldı. Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde su kesintisi devam ediyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI?

ASKİ verilerine göre Ankara barajlarının toplam doluluk oranı 2024 yılında yüzde 35,65 iken, 2025 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 15,93’e düştü. Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 26,94’ten yüzde 4,56’ya geriledi.

Ankara baraj doluluk oranı arttı mı, son durum ne? Ankara'da su kesintisi devam ediyor - 1. Resim

2024 Ekim ayında barajlarda 565 milyon metreküp su bulunurken 2025 Ekim itibarıyla bu miktar 252 milyon metreküpe kadar düştü. ASKİ yetkilileri su tasarrufunun önemine dikkat çekerek yaz aylarında azalan yağışların bu düşüşte etkili olduğunu belirtiyor.

Ankara baraj doluluk oranı arttı mı, son durum ne? Ankara'da su kesintisi devam ediyor - 2. Resim

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM

Barajların toplam hacmi 1 milyar 585 milyon metreküp olmasına rağmen aktif kullanılabilir su miktarı yalnızca 63 milyon metreküp seviyesinde. En dolu baraj yüzde 100’lük oranla Kesikköprü Barajı olurken, Çamlıdere Barajı yüzde 16,53, Eğrekkaya Barajı yüzde 20,98, Kurtboğazı Barajı ise yüzde 12,15 seviyesinde.

2025 yılı boyunca barajlara gelen su miktarına bakıldığında, en yüksek artışın Nisan ayında 38 milyon metreküple yaşandığı, yaz aylarında ise ciddi düşüş olduğu görülüyor. Ekim ayına gelindiğinde barajlara giren su miktarı sadece 409 bin metreküp olarak ölçüldü.

Ankara baraj doluluk oranı arttı mı, son durum ne? Ankara'da su kesintisi devam ediyor - 3. Resim

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ BİTİŞ SAATİ

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde bugün (4 Ekim) sabah 08.00’de başlayan su kesintisi, 5 Ekim sabah 08.00’e kadar sürecek.

