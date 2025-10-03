Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek? 4 Ekim'de su verilmeyecek ilçeler belli oldu

Başkent halkının su çilesi sürüyor. Ankara'da Ekim ayının başından bu yana devam eden su kesintileri vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 4 Ekim 2025 Cumartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklanırken, "Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna cevap aranıyor.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintileri devam ediyor. Başkent halkı sudan mahrum kalırken, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak ASKİ, Ankara'da 4 Ekim Cumartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini açıkladı.

Başkentlilerin su çilesi günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken, "Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

4 EKİM'DE SU VERİLMEYECEK İLÇELER BELLİ OLDU

ASKİ, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle 5 ilçenin kısmi bir alanında yarın saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı. Su kesintisinden etkilenecek bölgelerin listesi ise şöyle:

  • Etimesgut ilçesinde Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman ve Yeşilova mahalleleri.
  • Sincan ilçesinde Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve Sincan üst kotlarında kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahalleri.
  • Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İLKO Sitesi'nin tamamı, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent Sitesi, Sizinevler Sitesi, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, ve Ümitköy mahalleleri.
  • Yenimahalle ilçesinde Ata, Cumhuriyet ve Susuz mahalleleri.
  • Kahramankazan ilçesinde Kazan Saray Mahallesi ile Keresteciler bölgesi.

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı isale hattında art arda meydana gelen patlamalar su krizine yol açmıştı.

Verilen suyun yarı yarıya azaldığı başkentte arızalar nedeniyle Çankaya'dan Sincan'a, Keçiören'in yoğun nüfuslu mahallelerinden Mamak'a kadar birçok yerde 40 saati bulan su kesintileriyle karşı karşıya kalmıştı.

Başkent'teki su kesintilerinin 4-5 Ekim 2025 tarihlerinde de devam edeceği belirtilirken, bu durumun 6 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor.

