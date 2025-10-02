ASKİ 2 Ekim 2025 tarihli kesinti programını duyurdu! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Mamak, Gölbaşı, Çankaya....

Başkentte kritik seviyelere inen barajlar ve Kesikköprü hattındaki arıza, geniş çaplı su kesintilerini beraberinde getirdi. Çankaya'dan Keçiören'e kadar birçok ilçede vatandaşlar, suların yeniden verileceği saati araştırmaya başladı.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

2 Ekim 2025 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle, Altındağ, Mamak, Gölbaşı, Beypazarı, Çubuk ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını duyurdu.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.09.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00

Detay: Kesikköprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur.Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi tamamı, Oyuklu Bağlak mevkii ve TOKİ, Memlik Mahallesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Hurdacılar sitesi Yuva mahallesi tamamı ve mermerciler sitesi Karacakaya mahallesi ve mebuskent sitesi Batıkent natura sitesi Turgut Özal mahallesi serhat mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi Özevler mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi Ergenekon mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Beştepe mahallesi Çiğdemtepe mahallesi Kaletepe mahallesi barıştepe mahallesi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2025 08:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; 01.10.2025 tarihinde Çarşamba günü sabah 08.00 ile 02.10.2025 tarihinde Perşembe günü sabah 08.00 arasında Kesik Köprü içme suyu ana ishale hattında meydana gelen arızdan dolayı Aydınlıkevler mahallesinde bulunan P10 pompa istasyonunu durdurulacaktır. Altındağ İlçesinde Zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki Abonelerimizin 02.10.2025 Perşembe günü Saat 20:00 den sonra Su alması öngörülmektedir Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahalleleri

MAMAK

Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2025 23:55:00

Detay: Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan kesikköprü hattında meydana gelen arızalardan kaynaklı olarak idaremiz tarafından yeni hat imalatı yapılmaktadır. bu nedenle hatlarımıza yeterli su verilemeyecek olup; ilimiz genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. mamak ilçesi için aşağıda belirttiğimiz mahallelerde bildirilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Başak ekin bostancık gökçeyurt (üst kot) altıağaç karaağaç hüseyingazi bahçeleriçi bahçelerüstü harman misket (alt kot) çağlayan (alt kot) hürel gülveren diriliş altınevler şafaktepe (alt kot) demirlibahçe (alt kot) derbent araplar dostlar tepecik köstence kusunlar kayaş küçükkayaş şahap gürler yeşilbayır kıbrısköy bayındır yeni bayındır ortaköy kutludüğün lalahan karşıyaka üreğil

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 30.09.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 1.10.2025 07:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI)

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2025 17:00:00

Detay: Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan kesikköprü hattında meydana gelen arızalardan kaynaklı olarak idaremiz tarafından yeni hat imalatı yapılmaktadır. bu nedenle hatlarımıza yeterli su verilemeyecek olup; ilimiz genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. gölbaşı ilçesi için aşağıda belirttiğimiz mahallelerde bildirilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bahçeli evler şafak seğmenler yurtbey.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 30.09.2025 19:30:00

Tamir Tarihi: 1.10.2025 09:00:00

Detay: Önemli Duyuru; Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur. Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Saraycık, Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı, Yenipeçenek, Çiçektepe

POLATLI

Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, Kesikköprü Ana İsale Hattı’ndaki arıza ve barajlardaki düşük su seviyeleri nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi’nden yeterli su alınamamaktadır. Bu sebeple 01.10.2025 Çarşamba günü 24:00’e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanabilecektir. Ayrıca, 02.10.2025 Perşembe günü 00:00–08:00 saatleri arasında depolar stok durumuna alınacağından, ilçemiz genelinde su kesintisi uygulanacaktır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yeni Mah. Zafer Mah. Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Mah. Esentepe Mah. Gülveren Mah. Şehitlik Mah. Şentepe Mah. İstiklal Mah. Mehmet Akif Mah. Çamlıca Mah. Basri Mah.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 1.10.2025 09:45:00

Tamir Tarihi: 1.10.2025 12:00:00

Detay: Yavuz selim mahallesi ipek caddesinde bulunan içme suyu hattında yapılan çalışmadan ötürü plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yavuz selim mahallesi İpek caddesi, Kıymetoğlu caddesi ve bağlı sokaklar