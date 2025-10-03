Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

Türkiye'de Ekim ayının girmesiyle birlikte beklenen yağışlar başladı. Güneşli günler geride kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını peş peşe sıraladı. Son hava durumu tahminlerine göre, 3 Ekim 2025 Cuma gününden itibaren yurdun dört bir yanında sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Peki, hangi illerde sağanak bekleniyor?

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Muğla için turuncu kodlu, Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Aydın, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, turuncu ve sarı uyarı verilen illerin valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapıldı.

HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin açıkladığı son tahminlere göre, Muğla, Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Aydın, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Turuncu uyarı verilen Muğla'da yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla meteorolojik hadiselere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirmede bulunuldu. Öte yandan, Muğla'ya tedbir amacıyla Antalya'dan personel ve araç sevk edildi.