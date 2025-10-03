Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, bazı iller turuncu veya sarı kodla uyarılıyor. Raporda gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedilirken, "Hangi illerde sağanak bekleniyor?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

Türkiye'de Ekim ayının girmesiyle birlikte beklenen yağışlar başladı. Güneşli günler geride kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını peş peşe sıraladı. Son hava durumu tahminlerine göre, 3 Ekim 2025 Cuma gününden itibaren yurdun dört bir yanında sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Peki, hangi illerde sağanak bekleniyor?

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde sağanak bekleniyor? - 1. Resim

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Muğla için turuncu kodlu, Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Aydın, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, turuncu ve sarı uyarı verilen illerin valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapıldı.

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde sağanak bekleniyor? - 2. Resim

HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin açıkladığı son tahminlere göre, Muğla, Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Aydın, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Turuncu uyarı verilen Muğla'da yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla meteorolojik hadiselere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirmede bulunuldu. Öte yandan, Muğla'ya tedbir amacıyla Antalya'dan personel ve araç sevk edildi.

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde sağanak bekleniyor? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Antalya'da hüzne boğan zincirleme kaza: Teyzesine müdahale eden genç hemşire o anları anlattı16 yaşında can verdi: Barış Nas’ın ölümüyle başlayan husumet bitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinema bileti hangi günler 120 TL? Yıl boyu geçerli olacak - HaberlerSinema bileti hangi günler 120 TL? Yıl boyu geçerli olacakKaosun Anatomisi 2. bölüm ne zaman? Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oynuyor - HaberlerKaosun Anatomisi 2. bölüm ne zaman? Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oynuyorAvukat Tuğrulhan Dip kimdir? Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satmış - HaberlerAvukat Tuğrulhan Dip kimdir? Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satmışZalgris - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir? EuroLeague maçları yayın bilgileri! - HaberlerZalgris - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir? EuroLeague maçları yayın bilgileri!Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu - HaberlerAnadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli olduMasterChef'te bulunan telefon kimin? Kural ihlali yapan yarışmacı konuşuluyor - HaberlerMasterChef'te bulunan telefon kimin? Kural ihlali yapan yarışmacı konuşuluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...