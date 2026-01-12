Karne döneminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci dönem sonu not ortalamasını hesaplayarak belge alıp alamayacağını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçerli mevzuatına göre ortaokul ve liselerde takdir ve teşekkür belgeleri, hem not ortalamasına hem de ders bazlı başarı şartlarına göre belirleniyor.

Haziran ayıyla birlikte okullarda karne hazırlıkları hız kazanırken, öğrenciler için en önemli konulardan biri de takdir ve teşekkür belgeleri oluyor. Yıl boyunca gösterilen akademik performans, dönem sonu not ortalaması ve bazı derslere özel alt sınırlar bu belgelerin alınmasında belirleyici rol oynuyor. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için geçerli olan hesaplama yöntemi, bu sene de MEB’in yayımladığı yönetmeliklere göre uygulanacak.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Takdir ve teşekkür hesaplamasında ilk adım dönem sonu not ortalamasının belirlenmesidir. Her ders için yazılı sınavlardan alınan notlar toplanır ve yazılı sayısına bölünerek dersin dönem notu bulunur. Tüm derslerin dönem notları toplandıktan sonra bu toplam, öğrencinin aldığı ders sayısına bölünür. Böylece karne ortalaması elde edilir. Belge almak için ortalamanın yüksek olması yeterli olmuyor.

Öğrencinin belirli derslerde alt sınırın altında kalmaması gerekli. Ortaokullarda Türkçe dersinden en az 70, diğer tüm derslerden ise en az 50 puan alınması zorunludur. Liselerde ise tüm derslerden başarılı olunması ve davranış puanının 100 olması şarttır.

ORTAOKUL, LİSE TAKDİR VE TEŞEKKÜR PUAN HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine göre ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrenciler, dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında ise Teşekkür, 85,00 ve üzeri ise Takdir belgesi almaya hak kazanır. Bu hesaplamada Türkçe dersi için 70 barajı, diğer dersler için ise 50 barajı geçerlidir. Bu şartları sağlamayan öğrenciler, ortalamaları yüksek olsa bile belge alamaz.

Liselerde de benzer bir sistem uygulanır. Öğrencinin tüm derslerden başarılı olması, davranış puanının 100 olması ve dönem ağırlıklı ortalamasının 70,00 ve üzeri olması gerekir. Liselerde 70,00-84,99 arası ortalama Teşekkür, 85,00 ve üzeri ise Takdir belgesi getirir. Ayrıca lise öğrenimi boyunca en az üç öğretim yılında her dönem takdir alan öğrenciler “Üstün Başarı Belgesi” ile ödüllendirilir.

