İstanbul’un Fatih ilçesi Seyid Ömer Mahallesi’nde 6 Ocak günü gündüz saatlerinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, emniyet güçlerinin titiz takibiyle aynı gün çözüldü. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Mevlanakapı Mahallesi’ndeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 20 yaşındaki B.A.’nın ikametinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan silahın yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahalle ortasında paniğe neden olan olayın çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme sürdürülüyor.

