Avukat Tuğrulhan Dip kimdir? Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satmış

İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yaptığı tespit edilen Tuğrulhan Dip, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.

Yaklaşık 12 yıldır avukatlık mesleğini sürdüren Dip'in stajyerlik döneminden sonra kendi avukatlık ofisini açtığı biliniyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Avukat Dip'in X hesabı biyografisinde yer alan, "Takma isimlerin arkasına saklanmadan ne düşünüyorsam özgürce ifade ederim. Hiçbir devrin adamı olmadık çok şükür" ifadeleri de büyük tepki çekti.

Hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunan Tuğrulhan Dip, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İstanbul'da gözaltına alındı.

Avukat Dip'in MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğünün gözaltına aldığı Mossad casusu Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu öğrenildi.

AVUKAT TUĞRULHAN DİP'İN MOSSAD'LA İLİŞKİSİ NE?

Tuğrulhan Dip'in Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlendi.

Dip'in kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, oluşturduğu bir panel yani illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi.

Dip'in çalıştığı dedektiflerin ise aldıkları bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı ortaya çıktı.