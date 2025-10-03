MİT'ten İstanbul'da 'Mossad' operasyonu! İsrail'e bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip yakalandı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
MİT'in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü operasyonlarda İsrail gizli servisi Mossad’a yönelik önemli gelişmeler yaşandı. Mossad’a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek’in gözaltına alınmasının ardından, casusluk yapan dedektiflere kamu verileri satarak destek sağladığı belirlenen Avukat Tuğrulhan Dip de İstanbul’da yakalandı.
MİT’in istihbari çalışmalarıyla deşifre edilen iki ismin, Mossad ajanlarıyla bağlantılı şekilde hareket ettiği belirlendi.
