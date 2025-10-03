Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MİT'ten İstanbul'da 'Mossad' operasyonu! İsrail'e bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip yakalandı

MİT'ten İstanbul'da 'Mossad' operasyonu! İsrail'e bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT&#039;ten İstanbul&#039;da &#039;Mossad&#039; operasyonu! İsrail&#039;e bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip yakalandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT'in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü operasyonlarda İsrail gizli servisi Mossad’a yönelik önemli gelişmeler yaşandı. Mossad’a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek’in gözaltına alınmasının ardından, casusluk yapan dedektiflere kamu verileri satarak destek sağladığı belirlenen Avukat Tuğrulhan Dip de İstanbul’da yakalandı.

MİT’in istihbari çalışmalarıyla deşifre edilen iki ismin, Mossad ajanlarıyla bağlantılı şekilde hareket ettiği belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı

