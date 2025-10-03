Serkan Çiçek kimdir? Mossad'a çalıştığı tespit edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonla, İsrail gizli servisi Mossad adına istihbarat topladığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

SERKAN ÇİÇEK KİMDİR?

Serkan Çiçek’in gerçek adının Muhammet Fatih Keleş olduğu, iş yaşamında yaşadığı büyük borçlardan sonra ismini değiştirdiği belirlendi. 2020’den itibaren “Pandora Dedektiflik” adıyla faaliyet göstermeye başlayan Çiçek’in, daha önce casusluk suçlamasıyla tutuklanan dedektif Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile de çalıştığı öğrenildi. Ardından çeşitli bağlantılar üzerinden Mossad'ın dikkatini çekti.

SERKAN ÇİÇEK MOSSAD AJANI MI?

Mossad mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.

Rasheed, Başakşehir’de yaşayan bir Filistinli aktivistin dört gün boyunca takip edilmesini istedi. Çiçek bu iş karşılığında 1 Ağustos’ta 4 bin dolar değerinde kripto para aldı. Ancak takip çalışmasında istenilen bilgileri toplayamadı. Keşif için girdiği site ve yaptığı araştırmalara rağmen hedefi bulamayan Çiçek’in Mossad ile irtibatı 3 Ağustos’ta kesildi. MİT’in yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda “Metron” kod adlı operasyonla gözaltına alındı.