Meteoroloji bölge bölge alarm verdi! Fırtına ve sağanak peş peşe geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin batı ve kuzey bölgelerinde yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

MGM, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği ise fırtınanın saatini vererek, vatandaşları “Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun” diye uyardı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızla esecek fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.