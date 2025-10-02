Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji bölge bölge alarm verdi! Fırtına ve sağanak peş peşe geliyor

Meteoroloji, Marmara ve Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın saatte 40-60 km hızla eseceği bölgedeki vatandaşlar, olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağrıldı. Akşam saatlerinden itibaren ise batı illerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin batı ve kuzey bölgelerinde yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

MGM, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği ise fırtınanın saatini vererek, vatandaşları “Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun” diye uyardı.

Meteoroloji bölge bölge alarm verdi! Fırtına ve sağanak peş peşe geliyor - 1. Resim

Bugün sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızla esecek fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge alarm verdi! Fırtına ve sağanak peş peşe geliyor - 2. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bölge bölge alarm verdi! Fırtına ve sağanak peş peşe geliyor - 3. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge alarm verdi! Fırtına ve sağanak peş peşe geliyor - 4. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bölge bölge alarm verdi! Fırtına ve sağanak peş peşe geliyor - 5. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

