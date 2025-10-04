Ankara’da Kesikköprü Hattı su kesintisi ne zaman bitecek? Tarih belli oldu!

Ankara’nın su krizinde beşinci gün geride kalırken, belediyeden nihayet umut veren bir açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattındaki boru patlamasına ilişkin yürütülen onarım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve söz konusu hattan yarından itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını duyurdu.

ASKİ ekiplerinin aralıksız ve yoğun şekilde sahada çalıştığı belirtilirken, patlamanın ardından devre dışı kalan iki CTP borunun çelik borularla değiştirildiği aktarıldı.

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Açıklamada, son kontroller ve hat basınç testlerinin tamamlanmasının ardından bu gece itibarıyla hatlara su dolumu yapılacağını ve yarından itibaren hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı kaydedildi.

"4 GÜNDÜR YIKANAMIYORUM"

Öte yandan bölgede yaşayanlar belediyenin gönderdiği su tankerlerinin yetersizliğinden şikayetçi oldu.

Zirvekent Mahallesi sakinlerinden Cem Eker geceleri çalıştığını, akşam işe gitmeden önce duş alması gerektiğini fakat sular kesik olduğu için alamadığını belirterek, sabah işten geldiğinde de aynı durumla karşılaştığını ifade etti. Eker, "Belediyenin tankeri geliyor fakat yaklaşık 300 kişi sıraya girdiği için yeterli olmuyor" dedi.

Su kesinti sebebiyle belediyeyi aradıklarını ifade eden Eker, "Bize suların tekrar geleceğini söylüyorlar. Borularda bir sorun varmış. Tamam sorun olabilir ama bu kadar insanı mağdur edemezler. Bu millet ne yapacak? Durmadan su mu taşıyacağız? Tanker geliyor su bitiyor, biz su alamıyoruz. Ben 4 gündür yıkanamıyorum. Yıkanmak için ne yapayım? Komşuya mı gideyim?" diye konuştu.