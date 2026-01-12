Bursa’da, Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı senaryosuyla kapsamlı bir afet tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Erol Ayyıldız başkanlığındaki tatbikatta, Gemlik ve Orhangazi’de ağır hasar ve can kayıpları varsayımıyla müdahale çalışmaları yürütüldü. Arama kurtarma, sağlık, güvenlik, enerji, haberleşme ve lojistik başta olmak üzere birçok sistem test edilirken, kurumlar arası koordinasyon ve kriz yönetimi süreçlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Bursa'da senaryoya göre, Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata 23 afet çalışma grubu katıldı.

TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI

Özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıplarının yaşandığı varsayımıyla müdahale çalışmaları yürütüldü. Etkilenen ilçelerde kaymakamlar başkanlığında ilçe afet koordinasyon merkezleri kuruldu. Tatbikat, mobil koordinasyon merkezinden yapılan canlı bağlantılarla ilçe merkezleriyle eş güdüm içinde yönetildi.

Bursada büyük deprem provası: 6,7lik senaryo gerçeği aratmadı

BİRÇOK SİSTEM TEST EDİLDİ

Tatbikat kapsamında, arama kurtarma ekipleri öncelikli enkazlara sevk edilirken sağlık hizmetlerinde Hastane Afet ve Acil Durum Planları devreye alındı, sahra hastanelerinin kurulumu senaryo dahilinde başlatıldı. Güvenlik, trafik, enerji, haberleşme, barınma, beslenme ve lojistik hizmetlerine yönelik çalışmalar da test edildi.

Yapılan tatbikatla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, müdahale hızının artırılması, karar alma ve kriz yönetimi süreçlerinin gerçekçi koşullar altında test edilmesi amaçlandı.

