Özelleştiriliyor! Ankara'daki 3 taşınmaz için 1.6 milyar lira teklif

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ekonomi Haberleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın satışa sunduğu Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 3 taşınmaz için 1 milyar 600 milyon liralık teklif geldi. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programındaki Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK TEKLİFLER 

Buna göre, Dodurga Mahallesi'ndeki 37 bin 986,74 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Tona Yapı Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 775 milyon lirayla verildi.

Söz konusu mahalledeki 21 bin 384,19 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi tarafından 435 milyon lirayla sunuldu.

Aynı mahalledeki 18 bin 457,37 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Kayasan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 390 milyon lirayla verildi.

3 TAŞINMAZA 1.6 MİLYAR LİRA TEKLİF 

Böylece 3 taşınmaz için alınan teklif dikkat çekti. Taşınmazlar için 1 milyar 600 milyon liralık teklif alındı.

