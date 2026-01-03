Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, ortaya çıkan yeni detaylarla birlikte geniş yankı uyandırmayı sürdürüyor. Olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak soruşturma dosyasında yer alan farklı bulgular ortaya çıktı. Anne-kız arasındaki ilişkinin seyrine dair dikkat çekici ipuçları barındıran yeni ses kaydına ulaşıldı.

Sabah gazetesi, Güllü ile kızı Tuğyan arasında yaşanan tartışmalara ait olduğu belirtilen yeni ses kayıtlarına ulaştı. Söz konusu kayıtlarda, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesiyle yaşadığı birçok tartışmayı gizlice kayda aldığı ve bu kayıtları sevgilisi olduğu öne sürülen Kervan isimli kişiye gönderdiği iddia edildi. Bu durum, soruşturma kapsamında anne-kız arasındaki gerilimin boyutunu gözler önüne seren önemli bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor.

Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni ses kaydı! Tartışırken “Seni hazmedemiyorum anne” sözleri yankılanmış

ÇARPICI KAYIT: ‘SENİ HAZMEDEMİYORUM ANNE’

Ulaşılan ses kayıtlarında en dikkat çeken bölüm ise Tuğyan’ın annesine yönelik kullandığı ifadeler oldu. Kayıtlarda yer alan diyaloglarda, anne ve kız arasında kıskançlık ve güç mücadelesini konu alan bir tartışmanın yaşandığı duyuluyor. Tuğyan’ın, “Ben seni hazmediyorum anne, seni kıskanıyorum” ve “Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü” şeklindeki sözleri, aralarındaki ilişkinin ne denli gergin bir zeminde ilerlediğini ortaya koyuyor. Güllü’nün ise bu ifadelere karşılık, kızına sevgi dolu bir şekilde “Sen benim gözümün nurusun” dediği duyuluyor.

Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni ses kaydı! Tartışırken “Seni hazmedemiyorum anne” sözleri yankılanmış

Kayıtlarda şu diyalog dikkat çekiyor:

Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü: "Ne güzel söyledin."

KAYIP BİLEZİKLER ORTADA YOK

Öte yandan soruşturma dosyasına giren bir başka dikkat çekici detay ise kayıp olduğu belirtilen bilezikler oldu. Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin kolunda çok sayıda bileziğin görüldüğü bir fotoğrafı çekerek sevgilisi Kervan’a gönderdiği iddia edildi. 4 Nisan 2025 tarihinde, Güllü’nün mutfakta yemek hazırladığı sırada çekildiği belirtilen bu fotoğrafın, “Kocana selam söyle diyor” notuyla paylaşıldığı öne sürüldü.

Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni ses kaydı! Tartışırken “Seni hazmedemiyorum anne” sözleri yankılanmış

Ancak sanatçının şüpheli ölümü sonrasında, fotoğrafta görülen bileziklerin ortadan kaybolduğu iddiası soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir unsur olarak değerlendiriliyor. Kayıp bileziklerin akıbetinin ne olduğu, kim ya da kimler tarafından alındığı ve olayla bağlantısının bulunup bulunmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.

Haberle İlgili Daha Fazlası