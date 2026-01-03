CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Gürzel hakkında 139 milyon liralık bir ihale iddiası ortaya atıldı. İhale tarihinde başkan vekili olmadığını duyuran Gürzel, "Görevde olmadığım bir tarihte yapılan ihale ile ilişkilendirilmem hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Belgelerle sabit bu gerçeğe rağmen yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır" dedi.

TARİHLER ÜZERİNDEN GERÇEĞİ DUYURDU

Gürzel, bir televizyon kanalında yayımlanan ve şahsını hedef alan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Gürzel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Halk TV'de yayımlanan ve şahsımı hedef alan haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu edilen ihale, 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Ben ise 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladım. Açıkça ifade etmek isterim ki görevde olmadığım bir tarihte yapılan ihale ile ilişkilendirilmem hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Belgelerle sabit bu gerçeğe rağmen yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Basın kuruluşlarını, doğru bilgiye ve gazetecilik sorumluluğuna uygun davranmaya, Halk TV'yi ise bu hatalı yayını düzeltmeye davet ediyorum."

AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katılmıştı. Bu transfer büyük ses getirmişti.

