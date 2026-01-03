Anadolu Ajansı
Otomobil direğe çarptı, aile darmadağın oldu! Anne ağır yaralı, baba ve oğlu öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki otomobil, elektrik direği ile bariyerlere çarptı. Feci kazada sürücü kadın ağır yaralandı, eşi ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Ümmü Gül Ulutaş (25) idaresindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, Denizli-Manisa kara yolu Ahmetağa Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.
BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün araçtaki eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
