Bitcoin, ABD Merkez Bankasından faiz indirimi gelmesine rağmen düşüşe geçti ve bugünkü ilk işlemlerde yeniden 90 bin doların altını gördü. ABD’li Strategy başta olmak üzere Bitcoin hazine şirketlerinin, MSCI büyük hisse endekslerinden çıkarılma riski piyasada baskı oluşturuyor. Bu riskin gerçekleşmesi halinde, BTC hazine şirketlerine piyasada talebin düşebileceği ifade ediliyor. Nihai kararın 31 Aralık’a kadar gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Merkez Bankasından beklenen faiz indiriminin gelmesi ve 2026 yılı için 1 ya da 2 faiz indirimine daha yeşil ışık yakılmasına rağmen, kripto varlıklarda zayıf görünüm dikkat çekiyor.

Piyasanın en büyük kriptosu Bitcoin, dünkü işlemlerde %-0,71 geriledi ve 92 bin dolardan kapanış yaptı. BTC’de düşüş bugün de devam ediyor. TSİ 06:10 itibarıyla Bitcoin fiyatı %-2’nin de üzerinde değer kaybı ile 90 bin doların altına yöneldi. BTC fiyatında ilk işlemlerde en düşük 89 bin 500 dolar seviyeleri test edildi.

94 BİN DOLARI AŞAMADI

Analistler, BTC’de 21 Kasım’da görülen 80 bin 500 dolar dip seviyenin ardından toparlama çabalarının öne çıktığını ve fiyatların yükselen bir trende hareket ettiğini belirterek, “Buna karşılık, defalarca test edilmesine rağmen 94 bin dolar direnci aşılamadı. Ekim ayındaki 126 bin dolar rekorunun ardından yaşanan sert düşüş sonrası, bazı BTC hazine şirketlerine yönelik endişeler BTC üzerinde baskı oluşturuyor” şeklinde konuşuyor.

KRİTİK TARİH 31 ARALIK

Son olarak Bitcoin hazine şirketleri, Morgan Stanley Capital International’ın (MSCI) büyük hisse endekslerinden çıkarılma riski ile karşı karşıya kalmıştı. MSCI tarafından nihai kararın 31 Aralık’a kadar gelmesi bekleniyor.

Kripto para piyasalarında bu karar dikkatle beklenirken; bir şirketin MSCI endeksinden çıkarılması, yatırımcılardan daha az talep görmesi hatta bazı yatırımcıların satışa yönelmesi risklerini beraberinde getiriyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında FED sonrası ivme kaybı! Gram ve çeyrek fiyatında ilk tepkiler

KORKUTAN ‘STRATEGY’

660 bin adedi aşan portföyü ile en büyük BTC hazine şirketi olan ABD’li Strategy de bu risk ile karşı karşıya kaldı. JP Morgan; MSCI endeksinden çıkarılması halinde Strategy hisselerinin en az 2,8 milyar dolarlık zorunlu satış baskısına maruz kalabileceğini öngördü.

Bu durumda şirketin piyasa değerinin düşmesi ve elindeki BTC’leri satma riskinin öne çıkabileceği de ileri sürülüyor. Bu arada Strategy şirketi bir açıklama yaparak, MSCI’ın teklifinin yanlış olduğunu savundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası