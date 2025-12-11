Adana’nın Aladağ bölgesine tırmanış yapan üç arkadaş, karla kaplı dağda mahsur kaldı. Konum bilgisiyle yardım çağrısı yapan gençler, AFAD ve JAK ekiplerinin saatler süren zorlu çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.

3 arkadaş Pozantı ilçesinden Aladağ'a tırmanışa gitti. Karla kaplı olan Gökbez Mahallesi Armutoğlu yaylası çevresinde mahsur kalan arkadaşlar Fahrettin T., Necmettin Enes K. ve Erdem Ö. telefonla 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

SAATLER SONRA KURTARILDILAR

Konum bilgisi gönderen 3 kişiye ulaşmak için bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), dağcılar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu mahsur kalan gençlere ulaşıldı.

Sağlıklı bir şekilde ulaşılan gençlere çay ve çeşitli ikramda bulunan ekipler, onlarla bir süre sohbet ederek inişe geçti.



Gençler tedbir amaçlı sağlık kontörlünden de geçirildi.

