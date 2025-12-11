Kar yağışı Doğu ve Güney Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, yüz binlerce öğrenci ve veli kar tatilini beklemeye başladı. 11 Aralık Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu, özellikle Van Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum ve Bitlis gibi illerde yoğun olarak araştırılıyor.

Sabah saatleri itibarıyla öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konulardan biri de "Bugün okullar var mı?" sorusu oldu.

Van Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum ve Bitlis'te günün ilk ışıklarıyla birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler bugün okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Bugün okullar tatil mi? Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum, Bitlis... Gözler Valilik açıklamasına çevridli

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okullar tatil değildir. Özellikle kar yağışının olduğu Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum, Bitlis, Van ve Ardahan gibi illerde dersler normal seyrinde işlenmeye devam edecek. Henüz kar tatili olacağı yönünde valiliklerden açıklama gelmedi.

11 ARALIK OKUL VAR MI?

11 Aralık 2025 Perşembe günü okullar vardır. Bu kapsamda öğrenciler ve öğretmenler okula gidecektir.

Kar yağışı etkili olan illerden şu an için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Öğrencilerin anlık olarak bulundukları illerdeki valiliklerin duyurularını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

BUGÜN VALİLİKLERDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

11 Aralık okulların tatil olmasıyla ilgili valiliklerden kar tatili açıklaması gelmemiştir.

Güncel bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler tarafından herhangi bir tatil kararı kararı verilmemiştir.

Bugün eğitim-öğretim süreci planlandığı gibi sürecektir ve okullar açık olacak. Ancak olumsuz hava koşulları gibi durumlarda il bazında değişiklik olabilmektedir. Bu nedenle resmi açıklamaların takip edilmesi öneriliyor.

11 ARALIK VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Aralık Van'da soğuk hava ve kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkiliemeye başladı. Bu kapsamda okulların tatil edileceği yönünde bir beklenti oluştu.

Şimdiye kadar Van Valiliği okulların tatil edileceğiyle ilgili duyuru yapmadı. Bu nedenle Van'da okullar tatil değildir.

