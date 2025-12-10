istanbul, Ankara, İzmir ve Kars başta olmak üzere pek çok ilde öğrenciler bugün okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Bugün okular tatil mi 2025? İşte il il son durum...

İstanbul'dan Kars'a birçok ilde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken, 'okullar tatil mi?' sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 10 Aralık 2025 güncel okul tatil durumu....

Bugün okular tatil mi 2025? İstanbul, Ankara, İzmir, Kars tatil durumu

BUGÜN OKULAR TATİL Mİ 2025?

Henüz Türkiye'nin tüm illerinde yoğun bir kar yağışı gerçekleşmediği valiliklerden kar tatili haberi gelmemiştir. Bu kapsamda okullar tatil değildir.

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili valiliklerden 10 Aralık için herhangi bir tatil kararı bulunmamaktadır.

BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Aralık 2025 Çarşamba günü için İstanbul'da kar tatili haberi verilmemiştir. Bu nedenle İstanbul'da okullar tatil değildir.

İstanbul Valiliği şu ana kadar okulların tatil edileceğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştır.

10 ARALIK KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün itibarıyla Kar Valiliği tarafından okulların tatil edilmesiyle ilgili herhangi bir resmi duyuru yapılmamıştır. Yani 10 Aralık Kars'ta okullar tatil değildir.

Öğrenciler aynı saatlerde okullarına giderek eğitimine kaldığı yerden devam edecektir.

BUGÜN ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Bugün Ankara Valiliği'nden ya da resmi kurumlardan 10 Aralık 2025 için okulların tatil edileceği yönünde bir açıklama yapılmadı.

10 ARALIK İZMİR'DE OKULLAR VAR MI?

Bugün İzmir'de okullar vardır. Herhangi bie olumsuz hava koşulları bulunmadığı için öğrenciler okullarına gidebilecek.

