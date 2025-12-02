3 Aralık 2025 Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağı kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 3 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi, yarın okul var mı sorusu cevap aramaya başladı. Hafta ortasında eğitimde değişiklik olup olmayacağına dair resmi makamlardan gelecek açıklamalar merak edilirken, tatil ihtimaline yönelik beklentiler de günedemdeki yerini koruyor.

Aralık ayının ilk haftasında öğrenciler ve veliler 3 Aralık Çarşamba günü için herhangi bir tatil kararı olup olmadığını merak etmeye başladı. Kış koşullarının yavaş yavaş etkisini artırmasıyla birlikte bazı bölgelerde kar tatili beklentisi gündeme gelse de, güncel resmi açıklamalara göre 3 Aralık 2025 tarihinde okulların kapatılmasına yönelik bir karar alınmadı.

Valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurularda 3 Aralık Çarşamba günü için eğitime ara verildiğine dair herhangi bir bildirim yer almadı. Türkiye genelinde okulların çarşamba günü normal düzeninde açık olması planlanıyor.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda, 3 Aralık Çarşamba günü yüz yüze eğitimin devam edeceği belirtildi. Herhangi bir ilde hava koşullarına bağlı kapsamlı bir tatil duyurusu henüz yapılmadığı için öğrencilerin ders programlarına hazırlanmaları gerekiyor.

3 Aralık için Türkiye genelinde geçerli bir tatil kararı ilan edilmedi. Okulların kapanmasına yönelik bir duyuru yapılmadığından, öğrencilerin derslerine devam etmesi bekleniyor. Valiliklerden gelebilecek ani bildirimler dışında eğitim öğretim takviminde bir değişiklik olması söz konusu değil.

