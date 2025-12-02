Hafta başıyla birlikte etkili olmaya başlayan yağış ve yer yer kar geçişleri, öğrencilerin ve velilerin gözünü 2 Aralık Salı gününe çevirdi. Meteoroloji raporlarında bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarıları yer alırken hava şartları nedeniyle 2 Aralık okullar tatil mi, bugün kar tatili var mı konuları için Valilik duyuruları kontrol ediliyor.

2 Aralık okullar tatil mi, bugün kar tatili var mı soruları günün erken saatlerinde araştırılıyor. Türkiye genelinde hafta başından itibaren görülen sağanak yağış ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, ulaşımı yakından ilgilendiren bir tablo oluşturdu. Özellikle Bolu, Uludağ, Kartalkaya ve Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri için yapılan meteorolojik uyarıların ardından tatil haberleri gündeme geldi.

2 ARALIK BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Aralık Salı günü için Türkiye’nin hiçbir ilinde resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar uyarılarına rağmen valiliklerden eğitim-öğretime ara verildiğine dair bir duyuru gelmedi. Özellikle İstanbul, Adana, Mersin ve Hatay kıyılarında sağanak yağışlar etkisini artıyor.

Hava şartlarının gün içinde değişkenlik gösterebilmesi nedeniyle MEB ve valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Kar yağışının Bolu Dağı, Kartalkaya ve Uludağ gibi yüksek rakımlı bölgelerle sınırlı kalması, şehir merkezlerinde günlük hayatın normal seyrini korumasını sağladı. Bu nedenle şu anda herhangi bir ilde eğitim öğretime ara verilmesi söz konusu değil. Öğrencilerin ve velilerin, bağlı bulundukları valiliklerin resmi hesaplarını kontrol etmeleri öneriliyor.

2 Aralık okullar tatil mi, bugün kar tatili var mı? Valilik açıklamaları takip ediliyor

BUGÜN KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

2 Aralık itibarıyla Türkiye’de kar tatili ilan edilen bir il bulunmuyor. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken şehir merkezlerine inmemesi nedeniyle ulaşımda ciddi bir aksama yaşanmadı. Bolu’nun yüksek kesimlerinde, Kartepe ve Uludağ çevresinde kar yağışı sürse de okullar için tatil uygulanmadı.

Akdeniz bölgesinde ise kuvvetli sağanak, dolu ve ani sel riskleri konusunda uyarılar yapılıyor. Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında hava durumu dikkatle izleniyor ancak bu illerde de eğitime ara verilmesine gerek görülmedi. Muhtemel tatil duyuruları gün içinde yetkililer tarafından açıklanabileceği için velilerin valilik ve kaymakamlık duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

Editör:İREM ÖZCAN

