3 Aralık Dünya Engelliler Günü yaklaşırken engelli bireylerin toplumsal hayattaki yeri, hakları ve bu özel günün kapsamı yeniden gündeme geliyor. Günün anlamı, tarihçesi araştırılırken "3 Aralık ne günü, resmi tatil mi" sorgulamaları yapıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992’den bu yana desteklenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, her yıl farklı temalarla kutlanarak engelli bireylerin sosyal hayata eşit katılımına yönelik farkındalığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye’de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılan bu özel gün öncesinde, 3 Aralık’ın niteliği ve resmi tatil durumu sıkça merak ediliyor.

3 ARALIK NE GÜNÜ?

3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından 1992’de alınan kararla “Dünya Engelliler Günü” olarak ilan edildi. 1981’deki “Uluslararası Engelliler Yılı” ve 1983-1992 arasındaki “Engelliler On Yılı” gibi çalışmalar bu özel günün temelini oluşturdu. Amaç, engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayattan dışlanmasının önüne geçmek, hak temelli bir farkındalık oluşturmak ve toplumları daha kapsayıcı hale getirmekti.

Bugün 3 Aralık, dünya genelindeki hükümetlerin, kuruluşların ve sivil toplum hareketlerinin engellilik konusundaki bilinçlendirme etkinlikleriyle kutlanıyor. Farklı ülkelerde erişilebilirlik, eğitim fırsatları, istihdam eşitliği, sosyal hayatta görünürlük ve hak savunuculuğu gibi başlıklar öne çıkarılıyor. Her yıl belirlenen tema ise o yılın öncelikli sorunlarına dikkat çekiyor. 2024 teması “Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için engelli kişilerin liderliğini güçlendirmek” olarak belirlenmişti ve engelli bireylerin liderlik rollerine erişimindeki engellere vurgu yapılmıştı.

3 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Türkiye’de resmi tatil değildir. Yani okullar, kamu kurumları ve resmi daireler normal çalışma düzenine devam eder. Bununla birlikte bazı kamu kurumları, yerel yönetimler veya özel kuruluşlar engelli çalışanlar için idari izin uygulayabilmektedir. Bu uygulama genellikle kurumun kendi kararına göre belirlenir ve genel bir zorunluluk taşımaz.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin toplumdaki görünürlüğünü artırmak, karşılaştıkları sorunları gündeme taşımak ve eşit hayat şartları talebini uluslararası bir zemine oturtmak amacıyla kutlanıyor. Engelliler fiziksel engellerin yanı sıra eğitim, istihdam, sosyal hayat ve sağlık hizmetlerine erişimde de pek çok bariyerle karşılaşıyor.

Ayrıca 3 Aralık; engelli bireylerin başarılarının, katkılarının ve yeteneklerinin kutlandığı bir gün olarak da görülür. Dünya genelinde gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde engellilik kavramının hak temelli bir çerçevede ele alınması teşvik edilir. Erişilebilirliğin yalnızca fiziksel değil, dijital ve sosyal alanlarda da sağlanması gerektiği vurgulanır. Bu nedenle Engelliler Günü, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir geleceğe doğru adım atmaya davet eden önemli bir farkındalık günü olarak kutlanıyor.

Editör:İREM ÖZCAN

