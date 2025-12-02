MasterChef Türkiye'de büyük final öncesi heyecan giderek artarken yarışmacılar şef ceketini giyebilmek için hem ilk etap hem de final tabağı etaplarında tüm performanslarını ortaya koydu. 1 Aralık gecesi yayımlanan bölümde yarışmacıların aldığı puanlarla ikinci ceketin sahibi belli oldu.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, şampiyonluk yolunda yarışmacıları bir kez daha yüksek tempolu ve stres dolu bir rekabete çıkardı. İlk ceketi kazanan Çağatay’ın ardından, 1 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef son bölümünde ikinci şef ceketini giyecek isim belli oldu.

MASTERCHEF'TE 2. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık tarihli bölümünde yarışmacılar, iki aşamalı eleme etabında kıyasıya bir rekabete girdi. Mango ve taze biberiye ile hazırlanan tabakların değerlendirildiği ilk turda en yüksek puanı 24 puanla Sümeyye aldı. Sezer’in 22 puan, Gizem’in 20 puan topladığı bu etap, final sıralamasının belirlenmesinde kritik rol oynadı.

Final turunda ise stüdyoya konuk olan ünlü Şef Osman Sezener’in ikonik yemeği “kereviz kebap ve karides” yarışmacılardan birebir yorumlamaları istendi. Şeflerin detaylı değerlendirmesi sonucunda açıklanan puanlarla birlikte, gecenin sonunda MasterChef 2025’in ikinci şef ceketini kazanan isim Sezer oldu. Böylece Sezer, büyük finale bir adım daha yaklaştı.

1 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

Final etabının puanları yarışmanın kaderini belirledi. Açıklanan puanlara göre Mert 34, Barış 38, Hakan 38, Gizem 40,5, Sümeyye 46, Özkan 46,5 puan aldı. Gecenin en yüksek final etabı puanı ise 49,5 puanla Sezer’in oldu. İlk turdaki 22 puanıyla birlikte toplamda 71,5 puana ulaşan Sezer, rakiplerini geride bırakarak şef ceketini alan ikinci yarışmacı unvanını elde etti.

Bu sonuçla birlikte ilk ceketi kazanan Çağatay’ın ardından ikinci şef ceketini giyen Sezer, MasterChef 2025 büyük finalinde iddiasını güçlendirdi.

Editör:İREM ÖZCAN

